Üye Girişi
Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız - Son Dakika

Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız

03.11.2021 12:38

Son dakika haber: Selçuk Aydın: Amacımız sadece Türk boksuna hizmet etmekErcan ATA - Burak TEKİN / Ankara DHA - Boks Federasyonu Başkanvekili Hasan Kartal, "Bu sadece kaos yaratmaktan başka bir şey değil" dedi.

Selçuk Aydın: Amacımız sadece Türk boksuna hizmet etmek

Ercan ATA - Burak TEKİN/ Ankara DHA -

Boks Federasyonu Başkanvekili Hasan Kartal, "Bu sadece kaos yaratmaktan başka bir şey değil" dedi.

Bu sabah gerçekleşmesi beklenen Türkiye Boks Federasyonu genel kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu nedeniyle henüz başlayamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Salona kimse sokulmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Yönetimi Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tedbirin kaldırılması için talep yaptı. Başkanvekili Hasan Kartal basın mensuplarına son gelişmeyi aktarırken mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurularını reddettiğini söyledi.Kartal, şu açıklamalarda bulundu;"Federasyon seçimlerinden adayların belli bir destek alması lazım. Bu işe başvuran arkadaşımız bu desteği alamamış. Bakanlığa gidiyorsun, ne kadar desteğin varsa bakanlıkta sayım yapılıyor. O sayım çerçevesinde de seçime girip giremeyeceğin belli oluyor. Bunlar 45'i dolduramadılar. Bunu bulamadılar. Birkaç tane de iptal olan olmuş. O üç tane iptal olduğu zaman sen 45'i yakalayamıyorsun. Yakalama şansın yok. Yakalansan bile, 45'i zor bulan birinin seçimi kazanma şansı nasıl olur? Bu sadece kaos yaratmaktan başka bir şey değil. Mahkeme de bunu, bu genel kurulun ne olduğunu, 300 kişinin burada olduğunu, otelde yattığını tabi mahkeme bilmiyor. Ama mahkemenin de anlamadığım bir tarafı, hemen anından karar vermesi. Karşı tarafı dinlemeden anında karar vermesinin ne anlama geldiğini de bilemiyorum. Bu kadar insan burada, bu kadar insan sıkıntılı. Haklı bir taraf olur, dersin ki 'bu taraf yüzde yüz haklı'. Ona göre bir karar verirsiniz. Haklı gözüken bir şey de yok. Mahkeme devam ederse kaybedecekleri de kesin. Ki mahkemeye de gerek kalmayacak inşallah. Akşama kadar bekliyoruz. Bakalım ne olacak, ne yapabiliriz. Ama tahmin ediyorum bu sıkıntı sonucunda iyi bir genel kurul yapar ve bitiririz. İtiraz dilekçesi verdik ama yasal duruma baktığımız zaman yapılması gereken şey, duruşmalı bir görüşme yapılması gerekiyor. Bu da iki tarafa da tebliğ edilecek. Tebliğin edilmesi en az 5-6 gün. Bu demek oluyor ki neticede mahkeme kararına uyacağız bu işi yapmayacaksak. Bu insanları göndereceğiz ve tekrar gelecekler. Ama tahkim ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ve tahkimden çıkan sonuca baktığımız zaman da, tahkim bizim bu genel kurulu yapmamızda bir sakınca olmadığını söylüyor. Daha bugünkü genel kurulda yeterli çoğunluğun var olup olmadığı belli değil. Delege buraya gelir ama çoğunluğu ispat edemezsin. Neticede bugünkü çoğunluk sağlanmamış da olabilir. Kayyum yönetmesine gerek yok. Çok kısa sürede bir karar alınması kaydıyla yeni bir genel kurul da olur. Ama tabi bunun neticede federasyonlar bakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız."SELÇUK AYDIN: AMACIMIZ SADECE TÜRK BOKSUNA HİZMET ETMEKBoks Federasyonu başkanlığına yeterli imza toplayamayarak aday olamayan ve genel kurul için 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyati tedbir kararı koyduran Selçuk Aydın, sürecin kayyum atanarak devam etmesi gerektiğini belirti.Aydın, şöyle konuştu;"Süreç, federasyon yönetimi tarafından ana statüye uygun yürütülmedi. Yeterli destek yazısı toplayamadığımız yönünde de haberler duyuyoruz. Biz yeterli destek yazısıyla adaylık başvurumuzu yaptık. Kesin delege listesi yayınlanmadan bizden adaylık başvurusu aldılar. Kesin liste belli olmadan hayali isimlerden imza toplayamazdık. Biz de kulüp başkanlarından yönetim kurullarından destek yazısı aldık. Kesin delege listesi yayınlanmış olsaydı delegelerden alırdık. Yönetim kurulumu araştırırsanız Türkiye boks camiasının kendisiyiz.

Daha fazlasını da alabilirdi ancak zor durumda bırakmamak adına insanları tarafsız göstermek istedik. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan hataları ve ana statüye aykırı durumları belgeleriyle Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduk. Onlar da adaletli bir karar vererek seçim sürecinde yapılan yanlışları fark ettiler ve süreci durdurdular. Seçimlerin daha adil bir ortamda yapılmasını istiyoruz. Seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Yarışa girelim, iyi olan kazansın. Mevcut federasyon yönetim kurulu ve makamın gücüyle camiamızı etki ve baskı altına almaya çalışıyor. İnsanları yönlendirmeye çalışıyorlar. Bizler boks camiasının neferleri olarak bir oluşum başlattık. Arkadaşlarımızın içinde profesörler, doçentler var. Amacımız sadece Türk boksuna hizmet etmek. Camiamızın sorunlarına vakıfız, demokratik bir şekilde seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ancak seçim sürecinde bizim adaylığımız bazı oyunlarla engellenmeye çalışılmıştır. Federasyon yönetimi mahkemeye başvurdu ve reddedildi. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çözüm üretmeye çalışıyorlar. Beklentimiz federasyonun kayyum tarafından yönetilmesi, seçim sürecinin adil bir şekilde herkes için eşit olması ve çıkıp yarışmak istiyoruz. Tahkim Kurulu'nda iyi niyetli insanlar olduğuna inanıyorum ancak bir kısmının da iyi niyetli olmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla da hukuki olarak haklarımızı aramak istedik. Adaylığımız yasa dışı şekilde engellendiği için durumu arz ettik ve hukukun desteğini istedik. Tahkim Kurulu mahkeme kararının üstünde değildir. Mahkeme kararı dün çıkmış olmasına, ihtiyati tedbir kararı alınmış olmasına rağmen bu insanları buraya toplayan federasyon yönetimini de kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Otel tutuldu bu kadar delege için, bu masraflar ödeniyor. Bu kadar insanı seçim yapılacak gibi buraya toplayarak devletimizin sporcularımızın imkanlarını heba etmiş oldular."

Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız
Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız
Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız
Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız
Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız

Selçuk Aydın, Eyüp Gözgeç, Ankara, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun 13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı 11:57 İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak 11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu 11:24 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Meral Akşener 11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi

Son Dakika Haberleri
13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı
13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun
13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
12:46 Japonya spikerin zor anları
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı         
13:30
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın         
13:13
Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor         
12:44
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu         
12:24
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi         
11:59
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Akşener, Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum         
11:19
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 13:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Boks Federasyonu Başkanvekili Kartal: Bakanlık ne karar verirse o şartlar çerçevesinde biz de gerekeni yaparız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement