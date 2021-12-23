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Son dakika haber: Tahkim Kurulu kararları açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Tahkim Kurulu kararları açıklandı

23.12.2021 15:56
Son dakika haber: Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, kararları açıklandı. Kurul, Galatasaray Kulübü'nün 182 bin TL'lik cezası ile Trabzonspor Kulübü'nün 150 bin TL'lik cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

1. E.2021/423 - K.2021/437Ankara Spor Kulübü'nün, futbolcu Emre Can Atila ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/368- K.2021/487 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,2. E.2021/424 - K.2021/438Futbolcu Ömer Faruk Yılmaz'ın, Kardemir Karabük Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/483- K.2021/507 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,3. E.2021/425- K.2021/439Sakarya Spor Tesis İşletmecilik ve Tic. A.Ş.'nin, futbolcu Canberk Ömer Özdemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.09.2021 tarih ve E.2021/515- K.2021/533 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,4. E.2021/442 - K.2021/440Başvurucu Ahmet Kaya'nın 30.11.2021 tarihli dilekçesi incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;Başvurunun süre yönünden reddine, oybirliği ile,Başvuru hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,5. E.2021/445 - K.2021/441Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih ve E.2021-2022/438 - K.2021-2022/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,6. E.2021/446 - K.2021/442Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih E.2021-2022/442 - K.2021-2022/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,7. E. 2021/447 - K.2021/443Yakutiye Spor Kulübü'nün, futbolcuları Doğukan Örsel ve Hamza Budak ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/433 - K.2021-2022/518 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Yakutiye Spor Kulübü'nün futbolcusu Doğukan Örsel'in, rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Yakutiye Spor Kulübü'nün futbolcusu Hamza Budak'ın, rakip takım futbolcusu ile kavgaya karışması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,8. E. 2021/448 - K.2021/444Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.12.2021 tarih E.2021-2022/421 - K.2021-2022/574 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44/1-a uyarınca ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın toplam 5 resmi müsabakadan men cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,9. E. 2021/449 - K.2021/445Muş 1984 Muşspor Kulübü futbolcusu Okan Aslan'ın, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/395 - K.2021-2022/493 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Muş 1984 Muş Spor futbolcusu Okan Aslan'ın, topsuz alanda şiddetli harekette bulunması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,10. E. 2021/450 - K. 2021/446Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcuları Vijdan Aladağ ve Mehmet Gülmez'in, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/399 - K.2021-2022/456 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Vijdan Aladağ'ın, rakip takım futbolcularına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Gülmez'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,11. E. 2021/451 - K. 2021/447Vangölü Sportif Faaliyetler Spor Kulübü'nün, futbolcusu Enes Şener ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/427 - K.2021-2022/515 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Vangölü Sportif Faaliyetler Spor Kulübü futbolcusu Enes Şener'in, sert ve ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,12. E. 2021/452 - K. 2021/448Kınık Belediyespor Kulübü'nün, futbolcusu Muratcan Özel ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.12.2021 tarih E.2021-2022/438 - K.2021-2022/521 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Kınık Belediyespor Kulübü futbolcusu Muratcan Özel'in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Tahkim Kurulu kararları açıklandı - Son Dakika Spor


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