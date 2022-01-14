Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.
Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
İşte son 16 turu eşleşmeleri
Alanyaspor - Adana Demirspor
Fatih Karagümrük - Konyaspor
Fenerbahçe - Kayserispor
Hatayspor - Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
Son Dakika › Spor › Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri - Son Dakika Spor