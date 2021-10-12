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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 - Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

12.10.2021 15:45
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

Stefan Kuntz gözyaşlarına engel olamadı... Ebrar Karakurt çılgınlar gibi sevindi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında açıklama yaptı... Bunlar ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika bilgileri haberimizde.

SERDAR DURSUN'UN PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

30 yaşındaki forvet Serdar Dursun, sonradan girdiği maçta beraberlik golünü atarak galibiyete bir adım daha yakınlaştırdı. Serdar'ın saha içinde olduğu kadar saha dışındaki hırsı da dikkat çekti. Almanya'da 30 gol attığı sezonda Milli Takım'a davet beklediğini dile getiren Serdar, Stefan Kuntz döneminde siftahını yaptı. Serdar'a Milli Takım'a dahil etmeyen eski teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterildi. Güneş, "30 gol atması ölçü değil, Enes Ünal takım savunması yapıyor" demişti.

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STEFAN KUNTZ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

A Milli Takımımız'la ikinci maçına çıkan Stefan Kuntz, son saniyede penaltı golüyle gelen Letonya zaferiyle gözyaşlarına engel olamadı. Alman hocanın görüntüsü sporseverlerin yüreğine dokundu. Kuntz neden gözyaşı döktüğüyle ilgili sorulan soruya, "Oyuncularımızın üzerinde baskı vardı. Çok şey söylendi, çok bunaldılar. Futbolcularıma inanmıyorlardı. Özgüvenleri tartışıldı. Letonya golünden sonra inanılmaz karakter ortaya koydular. Dramatik zafer, duygu patlamasına neden oldu" dedi.

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EBRAR KARAKURT ORTALIĞI İNLETTİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

İtalya'nın Novara ekibinde kariyerine devam eden Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, A Milli Futbol Takımı'nın son saniyede attığı gole çılgınlar gibi sevindi. Ebrar, İtalya'daki evinde "Burak, gool" tezahüratıyla sevindi. Ebrar, A Milli Takımı'nın formasını ve Stefan Kuntz'un ağladığı anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

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LETONYA ZAFERİMİZ ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

A Milli Takım'ın son saniyedeki Letonya zaferini Alman basını da çok konuştu. Stefan Kuntz'un dramatik zaferine çarpıcı manşetler atıldı. Stefan Kuntz'un ilk galibiyetinin son saniye penaltısıyla geldiğinin altı çizildi. İşte Alman basınında atılan bazı başlıklar.

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İMZA TÖRENİNDE GÜNDEM OLACAK İFADELER

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

Galatasaray, 725 milyon TL'ye 5+5 yıllığına stadın isim hakkını NEF'e sattı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, basın toplantısında açıklama yaptı. Burak Elmas, çarpıcı ifadeler kullandı. Elmas, "Erden Bey'in zamanı gelince Galatasaray'a başkan olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

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TRT YORUMCUSU CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

A Milli Takım'ın son saniyede gelen Letonya zaferi, herkese değişik duygular yaşattı. TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün, Stefan Kuntz'un gözyaşlarına dayanamadı. Tarık Üstün, "Yabancı diye tartışılıyordu. Bakıyorsunuz bir Alman. Alman hoca gözyaşlarını tutamıyor" dedi ve yorumuna devam edemedi. Tarık Üstün'ün yorumcu partneri ve spiker, sözü alıp yayını sürdürdü.

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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021

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Son Dakika Spor Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021 - Son Dakika
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