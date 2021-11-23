Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

"Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura" , "Kaleci ısınmada sakatlanınca Trabzon spor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi" , "Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım gündem oldu" gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Son Dakika: Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrildi. Yaşanan kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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Güntekin Onay, Trabzonspor-Gaziantep maçının devre arasında Suat Arslanboğa'nın karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade etti. Trabzonspor taraftarı, Güntekin Onay'ın 'taraflı' olduğu şeklinde paylaşımlar yaptı.
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Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Angelovski, yaz döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı. Angelovski, EURO 2020'de mücadele ettikleri için gelemediğini belirtti.
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Nef Stadyumu'ndaki derbide sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürler temsilci raporunda yer aldı. Derbideki olaylar sebebiyle 52 bin 500 seyircinin Altay maçında yer alamayacağı öğrenildi.
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İlk yarıda 2 pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekleyen Gaziantep FK, Trabzonspor'a 3-0 kaybetti. Gaziantep camiası, TFF'ye ve hakem Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Maç sonu bir hayli üzgün görülen Erol Bulut, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
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Kart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda Gaziantep maçında formayı alan Erce Kardeşler, ısınmada sakatlık yaşadı. Erce'nin yerine İlk 11'e Arda Akbulut alındı. Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammed Taha Tepe'yi motosikletle stada yetiştirdi.
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Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in kovulması taraftarları sevince boğdu. Solskjaer'in kulüp efsanelerinden olması biraz burukluk yarattı. Manchester United hayranı fenomen Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Katrina, hem sevinç hem hüzün yaşayanlardan.
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