Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

"Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura" , "Kaleci ısınmada sakatlanınca Trabzon spor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi" , "Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım gündem oldu" gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA: GALATASARAY NEF STADYUMU'NDA VİNÇ DEVRİLDİ: 3 YARALI

Son Dakika: Galatasaray NEF Stadyumu'nda vincin devrildi. Yaşanan kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN GÜNTEKİN ONAY'A TEPKİ YAĞIYOR

Güntekin Onay, Trabzonspor-Gaziantep maçının devre arasında Suat Arslanboğa'nın karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade etti. Trabzonspor taraftarı, Güntekin Onay'ın 'taraflı' olduğu şeklinde paylaşımlar yaptı.

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IGOR ANGELOVSKİ, FENERBAHÇE'DEN ALDIĞI TEKLİFİ DOĞRULADI

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Angelovski, yaz döneminde Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı. Angelovski, EURO 2020'de mücadele ettikleri için gelemediğini belirtti.

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DERBİDEKİ OLAYLAR SONRASI GALATASARAY'A 52 BİN 500 LİRALIK FATURA

Nef Stadyumu'ndaki derbide sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürler temsilci raporunda yer aldı. Derbideki olaylar sebebiyle 52 bin 500 seyircinin Altay maçında yer alamayacağı öğrenildi.

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EROL BULUT: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

İlk yarıda 2 pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekleyen Gaziantep FK, Trabzonspor'a 3-0 kaybetti. Gaziantep camiası, TFF'ye ve hakem Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Maç sonu bir hayli üzgün görülen Erol Bulut, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

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KALECİ ISINMADA SAKATLANINCA TRABZONSPOR, ALTYAPIDAKİ GENCİ MOTORSİKLETLE STADA YETİŞTİRDİ

Kart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda Gaziantep maçında formayı alan Erce Kardeşler, ısınmada sakatlık yaşadı. Erce'nin yerine İlk 11'e Arda Akbulut alındı. Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammed Taha Tepe'yi motosikletle stada yetiştirdi.

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MANCHESTER UNİTED'DAKİ AYRILDIKTAN SONRA KATRİNA MARİA'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in kovulması taraftarları sevince boğdu. Solskjaer'in kulüp efsanelerinden olması biraz burukluk yarattı. Manchester United hayranı fenomen Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Katrina, hem sevinç hem hüzün yaşayanlardan.

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