Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

"Play-off'da karşımıza çıkabilecek olası rakipler", " Ryan Babel, Marsilya'ya attığı gole kendisi bile şaşırdı: Torunlarıma anlatacağım", "Soyunma odası bu diyalogla yıkıldı! Kerem, hocası Fatih Terim'e gönderme yaptı" gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ŞAHAN GÖKBAKAR, GALATASARAY TARAFTARLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı yendiği maçta bir grup Sarı-Kırmızılı taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Sanatçı Şahan Gökbakar, Avrupa'da iyi giden takımın ceza almasına sebep olacak taraftarlar için sert sözler dile getirdi. Gökbakar, "Bunları men edin kardeşim, bu nasıl bir cahilliktir?" sözlerine yer verdi.

Haberin detayları için tıklayın >



MUHABİRİN SORUSUNA ÖFKELENEN FENERBAHÇE'NİN HOCASI VİTOR PEREİRA, BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Olympiakos yenilgisiyle Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneltildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Portekizli hoca, oyun sistemiyle ilgili yöneltilen bir soruya çok sinirlenerek, daha fazla soru almak istemediğini belirtti ve toplantıyı bitirdi.

Haberin detayları için tıklayın >



AVRUPA'DAN 4 TAKIM KEREM'İ AKTÜRKOĞLU'NU İZLEMEYE GELDİ!

Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maça Avrupa'dan önemli misafirler geldi. Fransa, Almanya ve İspanya'dan önemli takımların temsilcileri Marsilya karşılaşmasında Kerem'i yakından takip etti. Feghouli'ye ters ayağıyla asist yapan Kerem, performansıyla tam not aldı.

Haberin detayları için tıklayın >



PLAY-OFF'DA KARŞIMIZA ÇIKABİLECEK OLASI RAKİPLER

Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna, Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz buraya play-off turundan katılacak. Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak sarı-lacivertlileri, zor rakipler bekliyor.

Haberin detayları için tıklayın >



RYAN BABEL, MARSİLYA'YA ATTIĞI GOLE KENDİSİ BİLE ŞAŞIRDI: TORUNLARIMA ANLATACAĞIM

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garanti altına aldı. Sarı-kırmızılılarda oyuna girer girmez gol atan Ryan Babel karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, "Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attım. Torunlarıma anlatacağım bu golü" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >



SOYUNMA ODASI BU DİYALOGLA YIKILDI! KEREM, HOCASI FATİH TERİM'E GÖNDERME YAPTI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'le arasında geçen diyaloğu anlattı. Milli futbolcu, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada. Sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" dedi.

Haberin detayları için tıklayın >