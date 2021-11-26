Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

"Play-off'da karşımıza çıkabilecek olası rakipler", " Ryan Babel, Marsilya'ya attığı gole kendisi bile şaşırdı: Torunlarıma anlatacağım", "Soyunma odası bu diyalogla yıkıldı! Kerem, hocası Fatih Terim'e gönderme yaptı" gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı yendiği maçta bir grup Sarı-Kırmızılı taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Sanatçı Şahan Gökbakar, Avrupa'da iyi giden takımın ceza almasına sebep olacak taraftarlar için sert sözler dile getirdi. Gökbakar, "Bunları men edin kardeşim, bu nasıl bir cahilliktir?" sözlerine yer verdi.
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Olympiakos yenilgisiyle Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneltildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Portekizli hoca, oyun sistemiyle ilgili yöneltilen bir soruya çok sinirlenerek, daha fazla soru almak istemediğini belirtti ve toplantıyı bitirdi.
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Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maça Avrupa'dan önemli misafirler geldi. Fransa, Almanya ve İspanya'dan önemli takımların temsilcileri Marsilya karşılaşmasında Kerem'i yakından takip etti. Feghouli'ye ters ayağıyla asist yapan Kerem, performansıyla tam not aldı.
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Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna, Konferans Ligi'nde devam edecek temsilcimiz buraya play-off turundan katılacak. Konferans Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak sarı-lacivertlileri, zor rakipler bekliyor.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garanti altına aldı. Sarı-kırmızılılarda oyuna girer girmez gol atan Ryan Babel karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, "Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attım. Torunlarıma anlatacağım bu golü" ifadelerini kullandı.
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'le arasında geçen diyaloğu anlattı. Milli futbolcu, "Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada. Sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" dedi.
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