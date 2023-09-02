Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Son Dakika: Süper Lig\'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
Son Güncelleme: 02.09.2023 23:59

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandı.

KEREM ATTI AMA OFSAYT

Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 2. dakikasında fileleri havalandırdı fakat gol ofsayta takıldı.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

YİNE KEREM

İptal olan gol sonrası oyun yeniden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

ICARDI SAHNEDE

İkinci yarıda da baskılı oynayan konuk takım, 64. dakikada yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği şahane golle 2-0 öne geçti.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

ICARDI BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Attığı gol sonrası takımına bir de penaltı kazandıran Arjantinli golcü topun başına geçti. Kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı ayrı köşelere yollayan Icardi, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

KEREM ATTI YİNE OFSAYT

Peş peşe bulduğu gollerle vitesi yükselten sarı-kırmızılılar, gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle durumu 4-0 yaptı. Hakem Ali Şansalan golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynama şüphesiyle pozisyonu VAR'dan izleyip golü iptal etti.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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23:55 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
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SON DAKİKA: Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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