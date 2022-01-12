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Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı - Son Dakika

Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

12.01.2022 13:21

Son dakika! Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaada, sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-Lacivertliler tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile anlaşma sezonun geri kalan bölümü için anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıklama şekli dikkat çekti. Sezon başı göreve getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira için de uzun bir metin yazılmış, Pereira ismi açıklamanın sonunda yer almıştı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'da da aynı yaklaşımı sürdürdü.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

"TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARIMIZ SEZON ORTASINDA GÖREVE BAŞLAMAYI TERCİH ETMEDİ"

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

"YARIM SEZONLUK BİR PLANLAMA YAPILMIŞTIR"

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır. İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

"İSMAİL KARTAL KAYITSIZ VE ŞARTSIZ GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir. 2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.

"HOCAMIZA ÖZVERİLİ YAKLAŞIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz."

Son Dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu
Son Dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu
Son Dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı - Son Dakika
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