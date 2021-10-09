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3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı - Son Dakika

3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı

09.10.2021 16:44
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı

Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.

Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" tamamlandı.

Kaş Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin desteğiyle düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı. Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Kurt, yarışmacılara başarılar diledi.

Başkan Ulutaş, ilçede eş zamanlı sualtı sporları, yüzme, bisiklet ve koşu yarışlarının düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından meydandan start alan, marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında tamamlanan yarışlarda 11 ülkeden 400 sporcu mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Dünya Atletizm Birliği (IAAF) kurallarına göre gerçekleşen ve "Kaş Yarımadası Maratonu" anlamına gelen "Kaş Yarımadaton" yarışları tamamlandı.

Üç kategoride yapılan yarışlarda, 6 kilometre parkurda kadınlarda Tuğçe Yayla Aydın birinci, Deniz Didar Eskiizmirliler ikinci ve Emel Toyal üçüncü oldu. Erkeklerde Al Hasani Abdullah Thunaiyan Hamed birinci olurken, Özgür Abidelli ikinciliği, Akif Hopa ise üçüncülüğü elde etti.

12 kilometre parkurda kadınlarda Mihraç Ayan birinci olurken, Benhür Öncel ikinci, Cevriye Akkurt üçüncü, erkeklerde Salih Aytekin birinci, İdris Özbudak ikinci olurken, Yavuz Abdullah Ertekin üçüncülüğü kazandı.

21 kilometre parkurda ise kadınlar Burcu Kocavelioğlu birinci, Svetlana Çatak ikinci, Nagihan Korkut İzbul üçüncülüğü elde etti. Erkekler de Mahmut Uysal birinciliği, Ali Sevinç ikinciliği ve Fatih Topçu üçüncülüğü elde etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı
3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı

Cumhuriyet Meydanı, Mutlu Ulutaş, Hisarcık, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 3. Kaş Yarımadaton Yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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