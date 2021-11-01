Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.

Sonuçlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kasımpaşa- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. TRABZONSPOR 11 8 3 0 22 10 12 27 2. ATAKAŞ HATAYSPOR 11 7 2 2 20 8 12 23 3. AYTEMİZ ALANYASPOR 11 6 3 2 18 17 1 21 4. BEŞİKTAŞ 11 6 2 3 20 13 7 20 5. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 5 5 1 16 10 6 20 6. GALATASARAY 11 6 2 3 17 14 3 20 7. FENERBAHÇE 11 6 1 4 15 13 2 19 8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 5 3 3 17 14 3 18 9. ALTAY 11 5 1 5 17 17 0 16 10. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 5 0 6 15 14 1 15 11. YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14 12. ADANA DEMİRSPOR 11 3 4 4 16 17 -1 13 13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 6 3 15 13 2 12 14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 17 -4 12 15. GAZİANTEP FK 11 3 3 5 12 16 -4 12 16. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 11 4 0 7 11 19 -8 12 17. KASIMPAŞA 11 2 3 6 12 16 -4 9 18. GÖZTEPE 11 2 3 6 11 16 -5 9 19. GZT GİRESUNSPOR 11 2 3 6 7 12 -5 9 20. ÇAYKUR RİZESPOR 11 1 1 9 9 24 -15 4 Gelecek haftanın programı Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle: 5 Kasım Cuma: 20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon) 20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) 6 Kasım Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya) 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) 7 Kasım Pazar: 13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel) 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana) 19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

Son Dakika

Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi

Çin'deki Disneyland parkını ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı

İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor

19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü

İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi

Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum