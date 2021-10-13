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(Özel haber) Nick Mwendwa: "Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik" - Son Dakika

(Özel haber) Nick Mwendwa: "Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik"

13.10.2021 13:43

- (Özel haber) Nick Mwendwa: "Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik" Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa: "Uzun süreli bir iş birliğimiz olabilir" "Sürekli başarıların gelmesi için bizim bu yatırımları yapmamız şart" Kenya Futbol Federasyonu...

- (Özel haber) Nick Mwendwa: "Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik"

Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa:

"Uzun süreli bir iş birliğimiz olabilir"

"Sürekli başarıların gelmesi için bizim bu yatırımları yapmamız şart"

İSTANBUL - Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, Kenya Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirdikleri Engin Fırat için, "Projelerimizi konuştuk ve hemen çalışmaya başladık. Güzel de bir sinerji oluştu. Engin hocayı tercih etmemizin nedenlerinden bir tanesi bizi geliştirebilmesi için. Engin hocayı bize vizyon katması ve Dünya Kupası Elemeleri'nde bize yardımcı olması için çok istedik" dedi.

Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, Kenya futbolu, hedefler ve yeni teknik direktörleri Engin Fırat hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kenya futbolu ile ilgili konuşan Mwendwa, "Kenya Futbol Federasyonu 1968 yılında kuruldu. Ama çok profesyonel bir yapıya sahip olduğunu söyleyemeyiz. 1990'lar artık biraz daha turnuvalara katılmaya başladı hem bu bölgede hem dünyada. Buradaki insanlar futbolu çok seviyor. Hatta en sevdikleri spor futbol ve bizim de dünyanın en iyisi olduğumuzu düşünüyor. Buna göre de sonuç bekliyor. Biraz Türkiye'ye de benzer bu konuda. Herkes futbolla ilgili ve bilgili olduğunu iddia ediyor. O yüzden burada eleştiriler de daha çok sonuç odaklı oluyor. Ama gerçek, sürekli başarıların gelmesi için bizim bu yatırımları yapmamız şart. Umarım sportif tarafta da başarılar gelecektir ki hem kadınlarda hem erkeklerde artık yavaş yavaş Uluslar Kupası'na da katılım gösterebildik. Bunlar da yaptığımız yatırımların yavaş yavaş karşılığının geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kenya hükümetinin destekçilerinden olduğunu ifade eden Başkan Mwendwa, "Diğer büyük destekçimiz de FIFA. FIFA fonlarından bu yatırımları gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki büyük şirketler henüz sponsorluk işine çok sıcak bakmıyorlar. Bahis şirketleri Kenya'da oldukça güçlü. Yani Afrika geneline baktığınız zaman büyük bahis şirketlerinin merkezi genelde Kenya'da bulunuyor ve onlar da sponsorluk yapıyorlar. Daha görünürlük ve reklam elde edebilmek için" şeklinde konuştu.

"Engin hocayı vizyon katması ve Dünya Kupası Elemeleri'nde yardımcı olması için çok istedik"

Kenya Futbol Takımı'nın başına getirdikleri Türk Teknik Direktör Engin Fırat hakkında ise Nick Mwendwa, "Engin hocayı seçmemizin sebebi bizim uluslararası tecrübeye sahip üst seviye organizasyonlarda takım çalıştırmış ve bizi ileriye götürebilecek vizyona sahip bir teknik direktör arayışında olmamızdı. Bu arayıştayken Engin hocanın kısa bir zaman için müsait olduğunu öğrendik. Açıkçası ilk başta tereddütlerimiz vardı, kabul eder mi diye. Projelerimizi konuştuk ve hemen çalışmaya başladık. Güzel de bir sinerji oluştu. Engin hocayı tercih etmemizin nedenlerinden bir tanesi bizi geliştirebilmesi. Engin hocayı bize vizyon katması ve Dünya Kupası Elemeleri'nde bize yardımcı olması için çok istedik. Onun da bu kısa arada vakti olduğu için çalışmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

"Kenya'da gördüğünüz çok sayıda halı, kıyafet Türkiye'den geliyor"

Türkiye ile Kenya arasında büyük bir iş birliği olduğunu belirten Mwendwa, "Çok sayıda Kenyalı, Türkiye'ye gidiyor. Kenya'da gördüğünüz çok sayıda halı, kıyafet Türkiye'den geliyor. Türkiye ile Kenya arasında büyük iş (işletme) var. Kenya'da faaliyet gösteren çok sayıda Türk firması biliyorum. Sadece futbolda değil, ticaret yaparken nasıl açılacağımızı da görüyoruz. Eğer ticarette büyürseniz, aynı zamanda futbolda da büyürsünüz. Kenya'da birçok alanda Türkiye ile çok yakınız. Özellikle ticaret, futbol kadar önemli" dedi.

"Uzun süreli bir iş birliğimiz olabilir"

Engin Fırat'ın ilk olarak istedikleri şeyin Dünya Kupası Elemeleri'nde kendilerine katkı vermesi olduğunu açıklayan Başkan Mwendwa, "Biz bunu kabul eden bir teknik direktör istedik. Engin hoca kısa bir süre vakti olduğu için bizimle başladı. Bu oldukça büyük bir bütçe. Bu yüzden teknik direktör para için Kenya'ya gelmiyor. O, zorluklar, tecrübe ve yardım etmek için gelmeyi kabul etti. Bu maçları birlikte yapmaya karar verdik. Bitirdiğimizde iş birliğimizin oranına bakacağız. Kenya'ya, Afrika'ya geldiğinizde mali bir iş olmadığını görüyoruz. Şimdi bize yardım ediyor, belki sonra Türkiye'ye döner. Bu maçlardan sonra neler yaptığımıza bakacağız. Bu sadece milli takım için değil aynı zamanda Kenya Futbolu için. Birlikte neler yapabiliyoruz, gelecekte neler yapabiliyoruz buna bakarız. O ne istiyor, biz ne istiyoruz. Uzun süreli bir iş birliğimiz olabilir" şeklinde konuştu.

"Kapıyı açtığınız zaman içeriye çok şey girer"

Engin Fırat için de yeni bir tecrübe olacağını söyleyen Nick Mwendwa, "Avrupalı teknik direktörlerin farklı bir düşüncesi olabiliyor. Gidecek uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz ama bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Daha fazla nasıl iş birliği yapabiliriz, Kenyalılar Türkiye'ye nasıl gider, Türkiye'de nasıl oynar, iki ülke arasında değişim nasıl olur bakacağız. Bu sadece futbolda değil aynı zamanda kültür, ticaret ve turizm için de geçerli. Bu Kenya için önemli. Çünkü futbol sadece kapıyı açar. Kapıyı açtığınız zaman içeriye çok şey girer" ifadelerini kullandı.

Kenya ve Türkiye'nin uzun yıllardır dost ülke olduğunu ve bu ilişkiyi genişletmek istediklerini aktaran Mwendwa, "Bitlikte daha fazlasını yapabiliriz. Kenya'da çok futbolcu var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de oynayabilirler. Bu tecrübeyle daha fazlasını yapabiliriz. Her geçen daha da yakınlaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik
(Özel haber) Nick Mwendwa: Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik

Türkiye, Futbol, Kenya, Fırat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Nick Mwendwa: 'Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Nick Mwendwa: "Engin Fırat'ı vizyon katması ve elemelerde yardımcı olması için çok istedik" - Son Dakika
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