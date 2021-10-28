Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:29 Ekim Cuma20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler30 Ekim Cumartesi13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus31 Ekim Pazar13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu1 Kasım Pazartesi20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor