Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

11.08.2022 12:58
Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN: 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Medical Park) ABDULKADİR BİTİGEN13 AĞUSTOS CUMARTESİ: 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) SUAT ARSLANBOĞA21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor (Nef) KADİR SAĞLAM21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) MERT GÜZENGE14 AĞUSTOS PAZAR: 19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ21.45 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) YASİN KOL15 AĞUSTOS PAZARTESİ: 19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) METE KALKAVAN


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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