Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın derbiye yakışır bir mücadele olmadığını söyledi. Basit top kayıpları yapıldığını ve oyundan memnun olmadığını belirten Avcı, "Geçişlerde yapamadığımız final pasları vardı. Beraberlik gibi gidiyordu. Dalgalı bir oyundu. Oyundan çok memnun değiliz. İyi bir derbi maçı değildi. Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. 11 kişinin yarısını yazsan, oyuncuların 5'i bizimle değildi sakatlıktan dolayı. Kaptan yoktu. Taha bugün onu aratmadı. Marek yok, Ömür'ün ağrısı oldu. Oyun organizasyonuyla bir şekilde ayakta kalmaya çalıştık. Kazanmak istiyorduk taktiksel anlamda iyi bir maç değildi. Rakibin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka yaptık" dedi.

"GELEN OYUNCULARA GÖRE TASARRUFUMUZ OLACAK"Kadro kalitesini yükseltmek istediğini söyleyen Avcı, "3 kulvarda yarışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadık diye üzüldük ama Avrupa Ligi devam ediyor. Bugün yarışan rakiplerimizdeki kadro kalitesini biliyorsunuz sayısal olarak. Sürekli rotasyonlar yapılıyor. Sakatlıklar nedeniyle benim böyle bir şansım yok. Bunu kaliteli şekilde artırmaya çalışıyoruz. Gelen oyunculara göre tasarrufumuz mutlaka olacaktır. Gbamin istediğimiz bir oyuncuydu. Lahtimi yatırım oyuncusu, antrenmanda iyi şeyler yapıyor ama zamanı var. Naci yeni geldi, antrenmana çıkmadı. Yarın bizimle olacak. Diğer bölgelerle ilgili rekabette neler yapabiliriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bence oyun olarak geçen seneden eğer mevcut kadroyla organizasyonu doğru yapabilirsek daha iyi oyunlar oynayabileceğimizi düşünüyorum. Düşünce ve hedeflerde en ufak bir aksama yok. 22 aydır Trabzonspor takımı 80'den fazla maça çıktık. Toplam ligde 7 mağlubiyeti var ve devamlı üstüne koyarak, 3 kupa alarak, oyuncu satarak, hedeflerine devam ederek bir yarışma içinde. Avrupa Ligi, kupa ve Süper Lig devam edecek" ifadelerini kullandı. "FORVET TRANSFERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"Genç kaleci Taha'nın performansını değerlendiren ve forvet transferi sorusunu yanıtlayan Avcı şunları söyledi, "3'üncü kalecimiz üniversite öğrencisi. Evvelki sene Başakşehir maçında görev almıştı. Rekabette ne kadar iyi olabilecek yerli oyuncu varsa katmaya çalışıyoruz. Taha da bunu veriyordu ve bugün resmi olarak ortaya çıkardı. Forvet transferi konusunda çalışmalarımız sürüyor." "MAREK ÜMRANİYESPOR MAÇINDA OLABİLİR"Sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili bilgi veren Avcı şöyle konuştu, "Uğurcan'ın Antalyaspor maçının son dakikalarında kasında yırtık oluştu. Kopenhag maçına iğneyle çıktı. Bu iğne 1 kez kullanılabiliyor. O nedenle ikinci bir iğne olma ihtimali yok. Ümraniyespor maçında durumuna bakacağız. Bakasetas ilk defa doku sakatlığı yaşadı. Kopenhag maçında sınırlarını zorlayarak oynadı. Maçlarda süre almak istiyor ama sakatlık ve tedavi sürecinde oyuncunun verimini düşüreceğimize onu geri çektik. Umarım Ümraniyespor maçında olabilir. Ömür'ün ağrısı vardı MR sonucunda bir şey çıkmadı ama ağrısı devam ettiği için tasarruf olarak geri çektik. Marek'te geçen seneki kas sakatlığı görünüyor. Belki Ümraniyespor maçında yüklemelerle birlikte olabilir. Edin haricinde Bruno, Serkan ve Hüseyin'in sakatlıkları geçen seneden kalanlar."OKAN BURUK: KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZGalibiyete yakın tarafın kendileri olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , "Her iki takımın da amacı maçı kazanmaktı. Oyunu 90 dakika olarak değerlendirdiğimizde topa daha çok sahip olup, daha çok net pozisyona giren taraf bizdik. Rakibimizin hem uzun toplarla hem geçiş oyunuyla bulmaya çalıştığı pozisyonlar oldu. Biz hiçbir maça beraberlik için çıkmıyoruz. O nedenle kazanamadığımız için üzgünüz. Trabzon deplasmanı her takım için önemli ama bugünkü oyuna bakınca galibiyete daha yakın olan taraftık. Oyun olarak bundan önceki haftaya nazaran ikinci devre geçen maç daha iyi şeyler yapmıştık. Bugün de bunu geliştirdik" şeklinde konuştu."PENALTI POZİSYONU VARDI"Hakemlerin maçta verdiği kararları eleştiren Buruk, "Çok net bir el pozisyonu vardı. 4 haftalık bölümde hakemler açısında çok mutlu değiliz ama bu mutsuzluğu bütün takımlar zaman zaman yaşıyor. Bunu konuşmayacağım ama telefondan gördüğüm kadarıyla bir pozisyon çok net penaltı pozisyonuydu" diye konuştu."MERTENS'İN PERFORMANSINDAN MUTLUYUZ"

Sacha Boey ve Mertens'i maçtaki performanslarını beğendiğini söyleyen Buruk, "Sacha bizimle devam edecek. Takımın bugün en iyilerinden biriydi. Mertens'in ise geçen haftaki maçta oyuna girdikten sonra etkisini hissettik. Bu hafta da maç boyunca yarattığımız pozisyonlarda hem toplu hem topsuz oyunlarda iyi şeyler yaptı. Performansından mutluyuz. Çok geç katıldı bize. Yüzde 100 kapasitesini yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.