Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

03.10.2022 22:44
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, oynanan tek müsabakayla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, oynanan tek müsabakayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Ligde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek namağlup şekilde yoluna devam eden Medipol Başakşehir, bir maç eksiği olmasına rağmen hanesine yazdırdığı 17 puan sonucunda averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de oynadıkları 8'er maç sonucunda 17'şer puan toplayan Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve Galatasaray, Medipol Başakşehir'i takip etti.

Deplasmanda Yukatel Kayserispor'u yenen Trabzonspor, haftayı 16 puanla beşinci sırada bitirdi.

Derbi maçta golsüz berabere kalan Beşiktaş 15 puanla altıncı, Fenerbahçe ise 14 puanla yedinci basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa- Gaziantep FK: 1-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Adana Demirspor-Galatasaray: 0-0

Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 1-2

Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR75201111017
2.ADANA DEMİRSPOR8521169717
3.ARABAM.COM KONYASPOR852192717
4.GALATASARAY852195417
5.TRABZONSPOR85121311216
6.BEŞİKTAŞ84311610615
7.FENERBAHÇE74212061414
8.YUKATEL KAYSERİSPOR8404107312
9.KASIMPAŞA8404815-712
10.GAZİANTEP FK83231311211
11.CORENDON ALANYASPOR82331116-59
12.BITEXEN GİRESUNSPOR722369-38
13.İSTANBULSPOR7223611-58
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK7133912-36
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR7205814-66
16.MKE ANKARAGÜCÜ7115713-64
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR8044613-74
18.ATAKAŞ HATAYSPOR7115411-74
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR8026511-62

9. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray, 9. haftayı maç yapmadan geçecek.

YORUMLAR
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İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının ardından Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının ardından Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının ardından Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının ardından
Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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