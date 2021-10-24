Off-road heyecanı yaşandı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak yarışları, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapıldı.

Trabzon Offroad Kulübünün ev sahipliğinde Yaylacık Mahallesi dolgu alanında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 araç katıldı.

S2, S3 ve S4 klasmanlarından 3 tur şeklinde oluşan yarışmada katılımcılar, 5,7 kilometre uzunluğundaki Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep etabını en iyi sürede tamamlamak için mücadele verdi.

Zorlu parkurlarda bazı araçlar arıza yaparak yarışı tamamlayamazken, bazılarının ise çarpışarak takla attığı gözlendi.

Yarışmada, S2 kategorisinde Mehmet Fatih Kaya, S3 kategorisinde Cafer Ertan, S4 kategorisinde ise Gürsel Akın birinci oldu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Sahadaki heyecan ve coşku, seyirci ve misafirlerin yüzlerindeki mutluluk ve tebessüm yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Organizasyonu düzenleyen Trabzon Offroad Kulübümüze, yarışlara Akçaabat Belediyemizin yanında destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna, Trabzon Büyükşehir Belediyemize şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği yarışları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez de takip etti.