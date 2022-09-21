"Avrupa'ya transfer olan oyuncularda biraz düşüş olursa bunu normal görmek lazım"

"Şu anda benim için 1'inci öncelik, Uluslar Ligi 'ni en mükemmel şekilde bitirmek"

Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Diyarbakır, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Stefan Kuntz: Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik - Son Dakika

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