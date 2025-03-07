Süper Lig 27. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 27. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan bugün, yarın, 9 Mart Pazar ve 10 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Bodrum FK, bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.30 Bodrum FK - Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

Yarın

13.30 Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor - Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Eyüpspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK: Zorbay Küçük - İSTANBUL