Süper Lig'de 10. haftanın panoraması - Son Dakika
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Süper Lig'de 10. haftanın panoraması

18.10.2022 10:19
Süper Lig'de 10. haftanın panoraması

Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Adana Demirspor 21 puanla liderliğini korudu.

Spor Toto Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Adana Demirspor 21 puanla liderliğini korudu. Başakşehir ve Fenerbahçe de haftayı galibiyetle kapatarak 20 puanla zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan 9 maçta toplam 29 gol atıldı. Yalnızca 1 beraberliğin yaşandığı haftada 5 ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun flaş takımı Adana Demirspor, İstanbul'da Kasımpaşa'yı 4 golle geçti. 28 golle ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Sarı-lacivertliler son 5 karşılaşmada 13 puan toplayarak averajla ikinci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı ligde ilk mağlubiyetini alan Medipol Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Dolmabahçe'de kazanan yok!

Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı müsabakada kazanan çıkmadı. Son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, evinde oynadığı son 3 mücadeleyi kazanamadı. Trabzonspor ise üst üste 2. beraberliğini alırken, puanını 18'e yükseltti.

Konya ve Galatasaray kayıp!

Sezona iyi başlayan ve kalesini adeta gole kapatan Konyaspor, üstün oynadığı ve bir de penaltı kaçırdığı Gaziantep FK mücadelesinde sahadan 1-0 yenik ayrıldı. 85. dakikada kalesinde gole engel olamayan yeşil-beyazlılar, sahasında ilk yenilgisini tattı. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor'a 2-1 kaybetti. Galatasaray, 9 maçta 17 puanda kaldı.

Ateş hattında son durum

Antalya derbisinde Alanyaspor'a 3-2 kaybeden Antalyaspor, kötü gidişi sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son 6 mücadelenin 5'inde sahadan yenilgiyle ayrılırken, yalnızca 1 beraberlik yaşadı ve 7 puanla 16. sırada yer alıyor. Evinde Fenerbahçe'ye farklı kaybeden MKE Ankaragücü de 7 puanla ateş hattında bulunurken; aynı puana sahip Hatayspor da 18. basamakta. Hatay ekibinin başında ilk 2 maçını kazanan Volkan Demirel, ilk mağlubiyetini eski takımı Karagümrük'e karşı yaşadı. Haftayı BAY geçen Ümraniyespor ise 3 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

Haftanın maçları ve sonuçları şöyle:

Corendon Alanyaspor: 3 - FT Antalyaspor: 2

Fatih Karagümrük: 3 - A. Hatayspor: 0

Kasımpaşa: 1 - Adana Demirspor: 4

Y. Kayserispor: 2 - Galatasaray: 1

Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1

Medipol Başakşehir: 2 - İstanbulspor: 0

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

MKE Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 3

DG Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0 - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 10. haftanın panoraması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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