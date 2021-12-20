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Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından

20.12.2021 10:57
Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından

Haftanın olayı: Derbide kazanan çıkmadı-Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e ağır eleştiriler-Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı-Altay'ın düşüşü, Sivasspor'un yükselişi sürüyor-Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldıSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper...

-Haftanın olayı: Derbide kazanan çıkmadı

- Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e ağır eleştiriler

- Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı- Altay'ın düşüşü, Sivasspor'un yükselişi sürüyor- Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 17'nci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada 23 gol atılırken 2.3 gol ortalaması yakalandı.Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 4 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Geride kalan haftada deplasmanda kazanmayı başaran takımlar ise Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük oldu.HAFTANIN OLAYI: DERBİDE KAZANAN ÇIKMADISüper Lig'in 17'nci haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, mücadelede iki kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Derbide ev sahibi ekibin gollerini penaltıdan Mesut Özil ve Mergim Berisha kaydederken, Beşiktaş'ın golleri ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'dan geldi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, haftayı 28 puanla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 5'inci sırada kapattı. Siyah-beyazlı ekip ise 25 puan ve averajla 9'uncu sırada yer aldı.GALATASARAY'DAN ZORBAY KÜÇÜK'E AĞIR ELEŞTİRİLERSüper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 87'nci dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle beraberliği kurtarırken karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu skorla Galatasaray, ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve topladığı 24 puanla haftayı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 11'inci sırada kapattı. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Başakşehir ise yenilmezlik serisini Galatasaray karşısında da sürdürmeyi başardı. Genç teknik adam yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, haftayı 29 puanla 3'üncü sırada tamamladı.Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray cephesi mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'e ağır eleştirilerde bulundu. Karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara karşı sergilediği tutumu eleştirirken, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na "Yalancı" dediğini söyleyen Ateş, ayrıca hakemin Galatasaraylı futbolculara "Go lan" ifadesini kullandığını belirtti.VOLKAN DEMİREL TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE GALİBİYETLE BAŞLADISüper Lig'in 17'nci haftasında Göztepe'ye konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. 16'ncı haftada alınan Konyaspor mağlubiyetinin ardından Francesco Farioli ile yolların ayrılmasıyla teknik direktörlük görevine gelen Volkan Demirel ise teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Fatih Karagümrük, ligin 18'inci haftasında 22 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.ALTAY'IN DÜŞÜŞÜ, SİVASSPOR'UN YÜKSELİŞİ SÜRÜYORAltay, ligin 17'nci haftasında GZT Giresunspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan İzmir ekibi, bu sonucun ardından galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet almayı başaran Altay, son 10 haftada ise 3 beraberlik 7 mağlubiyet alarak düşüşe geçti ve haftayı 18 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 16'ncı sırada tamamladı.Demir Grup Sivasspor ise çıkışını geride kalan haftada da sürdürmeyi başardı. 17'nci haftada Kasımpaşa'nın konuğu olan kırmızı-beyazlı ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak son 4 maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu 4 karşılaşmada 9 gol atıp sadece 1 gol yiyen Sivasspor, haftayı 25 puan ve averajla 8'inci sırada tamamladı.KASIMPAŞA'DA HAKAN KUTLU İLE YOLLAR AYRILDI

Geride kalan haftada bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Ligin 17'nci haftasında Sivasspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Ligin 11'inci haftasında Cihat Arslan'ın yerine göreve gelen Kutlu, İstanbul ekibi ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Şenol Can ve Cihat Arslan'ın ardından Hakan Kutlu ile de yollarını ayıran Kasımpaşa, ligin 17'nci haftası geride kalırken 3 teknik direktör ayrılığı yaşamış oldu.


Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından
Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından
Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından
Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından

Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından - Son Dakika Spor


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