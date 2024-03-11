Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı - Son Dakika
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Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı

Süper Lig\'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk yarışında liderliklerini sürdürdü. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe başa baş gidiyor.

11.03.2024 22:51  Güncelleme: 23:06
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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.

Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2

EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1

RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor- Kasımpaşa: 1-2

Yılport Samsunspor- MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY29253164174778
2.FENERBAHÇE29244176235376
3.TRABZONSPOR291541049371249
4.BEŞİKTAŞ29144113934546
5.KASIMPAŞA29127105051-143
6.RAMS BAŞAKŞEHİR29126113733442
7.ÇAYKUR RİZESPOR29116123346-1339
8.BITEXEN ANTALYASPOR2991193332138
9.EMS YAPI SİVASSPOR2991193539-438
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2981294238436
11.YILPORT SAMSUNSPOR29106133538-336
12.CORENDON ALANYASPOR2981293742-536
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR29109103642-636
14.TÜMOSAN KONYASPOR29711113041-1132
15.GAZİANTEP FK2987143341-831
16.MKE ANKARAGÜCÜ29612113438-430
17.ATAKAŞ HATAYSPOR29612113340-730
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2978143337-429
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2968153361-2826
20.İSTANBULSPOR2937192254-3213
Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı - Son Dakika

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