Süper Lig\'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.
Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.
Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.
Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.
Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2
EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1
RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0
Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1
İstanbulspor- Kasımpaşa: 1-2
Yılport Samsunspor- MKE Ankaragücü: 2-1
Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|29
|25
|3
|1
|64
|17
|47
|78
|2.FENERBAHÇE
|29
|24
|4
|1
|76
|23
|53
|76
|3.TRABZONSPOR
|29
|15
|4
|10
|49
|37
|12
|49
|4.BEŞİKTAŞ
|29
|14
|4
|11
|39
|34
|5
|46
|5.KASIMPAŞA
|29
|12
|7
|10
|50
|51
|-1
|43
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|29
|12
|6
|11
|37
|33
|4
|42
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|29
|11
|6
|12
|33
|46
|-13
|39
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|29
|9
|11
|9
|33
|32
|1
|38
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|29
|9
|11
|9
|35
|39
|-4
|38
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|29
|8
|12
|9
|42
|38
|4
|36
|11.YILPORT SAMSUNSPOR
|29
|10
|6
|13
|35
|38
|-3
|36
|12.CORENDON ALANYASPOR
|29
|8
|12
|9
|37
|42
|-5
|36
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|29
|10
|9
|10
|36
|42
|-6
|36
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|29
|7
|11
|11
|30
|41
|-11
|32
|15.GAZİANTEP FK
|29
|8
|7
|14
|33
|41
|-8
|31
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|6
|12
|11
|34
|38
|-4
|30
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|6
|12
|11
|33
|40
|-7
|30
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|7
|8
|14
|33
|37
|-4
|29
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|29
|6
|8
|15
|33
|61
|-28
|26
|20.İSTANBULSPOR
|29
|3
|7
|19
|22
|54
|-32
|13
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:
15 Mart Cuma:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Şampiyonluk Yarışı - Son Dakika
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Fernando Santos yönetimindeki son 10 maçta 6 kez gol atamayan Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şu şekildedir: Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük, Pendikspor 4-0 Beşiktaş, Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor, Sivasspor 1-0 Beşiktaş, Beşiktaş 2-0 Trabzonspor, Kayserispor 0-0 Beşiktaş, Beşiktaş 2-0 Konyaspor, İstanbulspor 0-2 Beşiktaş, Beşiktaş 0-1 Galatasaray, Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında Çin erkeklerde, Ukrayna kadınlarda şampiyon oldu. Ukrayna kadınlarda Macaristan'ı yenerek şampiyon olurken, Çin erkeklerde Güney Kore'yi mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet serilerine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
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