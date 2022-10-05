Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

05.10.2022 13:42
Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle;

7 EKİM CUMA20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka (Gaziantep Kalyon)8 EKİM CUMARTESİ14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)17.00 Fraport TAV Antalyaspor - Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Bitexen Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu (Çotanak Spor Kompleksi)9 EKİM PAZAR14.30 HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor: Burak Şeker 17.00 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen (Yeni Hatay)20.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan (Ülker)10 EKİM PAZARTESİ20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek (Şenol Güneş Spor Kompleksi)20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam (Başakşehir Fatih Terim)


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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