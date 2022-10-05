Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle;7 EKİM CUMA20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka (Gaziantep Kalyon)8 EKİM CUMARTESİ14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)17.00 Fraport TAV Antalyaspor - Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Bitexen Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu (Çotanak Spor Kompleksi)9 EKİM PAZAR14.30 HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor: Burak Şeker 17.00 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen (Yeni Hatay)20.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan (Ülker)10 EKİM PAZARTESİ20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek (Şenol Güneş Spor Kompleksi)20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam (Başakşehir Fatih Terim)
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