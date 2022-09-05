Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu

TFF, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Büyük heyecana sahne olacak birbirinden önemli derbilerin de tarihi belli oldu.
TFF'nin açıkladığı programa göre,Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 16 Ekim Pazar saat 20.00'de ise Trabzonspor, siyah-beyazlılarla deplasmanda karşılaşacak. 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de ise Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 9 haftalık program şöyle:
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