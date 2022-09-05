Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu

05.09.2022 21:46
Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de gelecek 9 haftanın programını açıkladı. Derbi tarihleri de netleşti. 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de ise Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak.

TFF, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Büyük heyecana sahne olacak birbirinden önemli derbilerin de tarihi belli oldu.

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı programa göre,Ekim Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 16 Ekim Pazar saat 20.00'de ise Trabzonspor, siyah-beyazlılarla deplasmanda karşılaşacak. 5 Kasım Cumartesi saat 20.00'de ise Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 9 haftalık program şöyle:

YORUMLAR
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Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de Galatasaray'da Seferovic'in yerine Gomis 11'de SPOR Galatasaray Adası'na isabet eden merminin yorgun mermi olduğu belirtildi SPOR Galatasaray Adası'na isabet eden merminin yorgun mermi olduğu belirtildi

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu - Son Dakika
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