Süper Lig'de Haftanın Özeti

SÜPER LİG
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe kazanırken ilk 3 basamakta sıralandılar. Beşiktaş ise evinde kaybederek liderin 12 puan gerisine düştü.
Ligde'de bu akşam 20.00'de ikas Eyüpspor- Kasımpaşa maçı oynanacak.
Hafta içinde ise hem Avrupa maçları var hem de erteleme mücadeleleri oynanacak. Galatasaray çarşamba günü Bodo Glimt'i, Fenerbahçe ise perşembe günü Stuttgart'ı konuk edecek.
Sezon başında ertelenen Konyaspor-Beşiktaş ve Ç.Rizespor- Başakşehir karşılaşmaları 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı takım yapacağı antrenman ile TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
17.00 Erteleme maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Başakşehir hazırlıklarına devam edecek.
ÇAYKUR RİZESPOR
12.00 Erteleme maçında çarşamba günü Başakşehir'i konuk edecek olan karadeniz ekibi hazırlıklarını sürdürecek.
1'İNCİ LİG
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
MOTORSPORLARI
18.40 3'üncü kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde olacak. Karşılama töreni yapılacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
19.00 Karşıyaka - Anadolu Efes
VOLEYBOL
TVF Erkekler Kupa Volley
14.00 İstanbul Gençlik Spor- Bursa B.Şehir Bld.
16.30 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.
