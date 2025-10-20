Süper Lig'de Haftanın Özeti - Son Dakika
Süper Lig'de Haftanın Özeti

20.10.2025 10:22
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kazandı; Beşiktaş düşüşte. Erteleme maçları yaklaşıyor.

SÜPER LİG

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe kazanırken ilk 3 basamakta sıralandılar. Beşiktaş ise evinde kaybederek liderin 12 puan gerisine düştü.

Ligde'de bu akşam 20.00'de ikas Eyüpspor- Kasımpaşa maçı oynanacak.

Hafta içinde ise hem Avrupa maçları var hem de erteleme mücadeleleri oynanacak. Galatasaray çarşamba günü Bodo Glimt'i, Fenerbahçe ise perşembe günü Stuttgart'ı konuk edecek.

Sezon başında ertelenen Konyaspor-Beşiktaş ve Ç.Rizespor- Başakşehir karşılaşmaları 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı takım yapacağı antrenman ile TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

17.00 Erteleme maçında çarşamba günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Başakşehir hazırlıklarına devam edecek.

ÇAYKUR RİZESPOR

12.00 Erteleme maçında çarşamba günü Başakşehir'i konuk edecek olan karadeniz ekibi hazırlıklarını sürdürecek.

1'İNCİ LİG

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

MOTORSPORLARI

18.40 3'üncü kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde olacak. Karşılama töreni yapılacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

19.00 Karşıyaka - Anadolu Efes

VOLEYBOL

TVF Erkekler Kupa Volley

14.00 İstanbul Gençlik Spor- Bursa B.Şehir Bld.

16.30 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.

Kaynak: DHA

