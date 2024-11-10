Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı

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Süper Lig'in devlerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümüne özel anma mesajları paylaştı.

10.11.2024 10:40  Güncelleme: 10:59
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, hiç vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz.

DÖRT BÜYÜKLERDEN PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında paylaşımlarda bulundular.

Saat tam 09.05'te paylaşımda bulunan kulüplerin paylaşımları şu şekilde;

FENERBAHÇE: "Her günümüz sensin"

Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı

GALATASARAY: "Sonsuza dek kalbimizdesin Atam…"

Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı

BEŞİKTAŞ: "İlelebet izindeyiz."

Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı

TRABZONSPOR: "Sevdan deniz, deniz tükenmez! Adın umut, umutlar bitmez! Gözlerin gökyüzü, gökyüzü ölmez! Sonsuz minnetle…"

Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygı ve minnetle andı

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Son Dakika Spor Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sudem melis:
    Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür.. 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aferim kulüplere teşekkürler 7 0 Yanıtla
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