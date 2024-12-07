Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Türkiye'nin gündemine oturan penaltı kararı sonrası müsabakadaki hakem yönetimi için harekete geçti.
HT Spor'un haberine göre; Enis Destan'ın hakemi aldattığını öne süren lacivert-beyazlı kulüp, oyuncunun TFF Etik Kurulu'na sevkini talep edecek. Kasımpaşa, Enis Destan'ın cezalandırılmasını isteyecek.
Kasımpaşa Kulübü aleyhine verilen penaltı kararı için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.
Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.
Mücadelenin 75. dakikasında Trabzonsporlu Enis Destan ile Kasımpaşa'dan Kevin Rodrigues mücadelede somrasında Enis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 78. dakikada topun başına geçen Simon Banza penaltı vuruşundan skoru eşitledi. Bu penaltı kararı uzun süre tartışıldı ve Türkiye'nin gündemine oturdu.
İşte o pozisyon;
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