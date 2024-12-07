Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek - Son Dakika
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Spor

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

Kasımpaşa, Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavililer lehine verilen ve çok tartışılan penaltı sonrasında dikkat çeken bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, penaltı pozisyonu içerisinde yer alan Enis Destan'ı TFF Etik Kurulu'na, maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da MHK'ya şikayet edecek. Kasımpaşa ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

07.12.2024 16:05
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, Türkiye'nin gündemine oturan penaltı kararı sonrası müsabakadaki hakem yönetimi için harekete geçti.

ENİS DESTAN İÇİN TFF ETİK KURULU'NA SEVK TALEBİ

HT Spor'un haberine göre; Enis Destan'ın hakemi aldattığını öne süren lacivert-beyazlı kulüp, oyuncunun TFF Etik Kurulu'na sevkini talep edecek. Kasımpaşa, Enis Destan'ın cezalandırılmasını isteyecek.

HAKEMLER MHK'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Kasımpaşa Kulübü aleyhine verilen penaltı kararı için maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayet edecek. MHK, bu hakemlere maç vermeme, dinlendirme gibi yaptırımlar uygulayabilir.

TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Kasımpaşa Kulübü ayrıca, uğradığı zararlar nedeniyle pazartesi günü bu isimler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 75. dakikasında Trabzonsporlu Enis Destan ile Kasımpaşa'dan Kevin Rodrigues mücadelede somrasında Enis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 78. dakikada topun başına geçen Simon Banza penaltı vuruşundan skoru eşitledi. Bu penaltı kararı uzun süre tartışıldı ve Türkiye'nin gündemine oturdu.

İşte o pozisyon;

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

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Son Dakika Spor Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert Doğan:
    ama kirpiğim düştü jsjsjsjsjs penaltıııı jsjsjsjsj, lannn şakamısınız ne hallere düştük beaaa ???????????? 10 0 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir penaltı.! Nereye gidiyor Türk futbolu .! 7 0 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Büyük takımlar kollanıyor adaletiniz batsın Herşey herkes güçlüden yana 6 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Şaka gibi penaltı gerçekten. İyice şaşırdı bunlar 0 0 Yanıtla
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