Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan'dan büyük hata gelmesi üzerine sosyal medyadan yorum yağdı: Sezonun kandalı - Son Dakika
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Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan'dan büyük hata gelmesi üzerine sosyal medyadan yorum yağdı: Sezonun kandalı

21.05.2023 18:00

Ümraniyespor-Ankaragücü maçında başkent ekibinin attığı gol, öncesinde penaltı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrası, bu kez çaldığı penaltıyı iptal etti. Golü ve penaltısı iptal edilen Ankaragücü camiası, zehir zemberek açıklamalar paylaştı. Eski hakem Bünyamin Gezer, "Belki de sezonun en skandal kararı" dedi. Deniz Ateş Bitnel de, "İptal edilen golde acele düdük çalması en büyük hatası. Pozisyon penaltı değil ve bir gol iptal ediliyor" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşananlar gündeme damga vurdu.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı

GOL İPTAL

Maçın 29. dakikasında Ankaragücü, Andrej Djokanovic ile golü buldu ancak hakem Mete Kalkavan gol öncesinde düdük çaldı. Mustafa Eser'in topa elle temas ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi golü geçersiz saydı.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı

PENALTI DA İPTAL

31. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltı kararını iptal etti. Düdük golden önce çalındığı için gol geçersiz sayıldı.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı

ANKARAGÜCÜ'DEN TEPKİ: REZALET

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yaşananların ardından "Rezalet" notuyla 'siyah' görsel paylaşıldı.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı

BÜNYAMİN GEZER: TERTEMİZ GOL

TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer, sosyal medya hesabından, "Sezonun belki de en skandal kararı Ümraniye Ankaragücü maçında yaşandı. Ankaragücü'nün tertemiz attığı gol, öncesinde hatalı penaltı sonra VAR müdahalesi ile iptal edildi" yorumunda bulundu.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı

BİTNEL: SEBEBİ AKEM

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise şu paylaşımları yaptı: "Mete Kalkavan, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde acele düdük çalması en büyük hatası. Pozisyon penaltı değil ve bir gol iptal ediliyor, ve sebebi hakem! Pozisyonun başına dikkat etmek lazım, ortayı yapan oyuncuya top atıldığında oyuncu ofsayt pozisyonda gibi!?"

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı
Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı

BARIŞ YURDUSEVEN: SATIR SATIR DOĞRUYOR

TRT Spor yorumcularından Barış Yurduseven de Mete Kalkavan için "Mete Kalkavan Ankaragücü'nü İstanbul'da satır satır doğruyor. Aynı anda Ankaragücü'nün golünü de penaltısını da yedi! Bir kulübün kaderiyle alenen bu kadar oynanmaz, bir kulüp alenen bu şekilde kümeye düşürülmeye çalışılmaz! Yazıktır günahtır!" paylaşımını yaptı.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan isyanı! Duayen hakemlerden zehir zemberek yorumlar: Sezonun skandalı yaşandı
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Mete Kalkavan, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan'dan büyük hata gelmesi üzerine sosyal medyadan yorum yağdı: Sezonun kandalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan'dan büyük hata gelmesi üzerine sosyal medyadan yorum yağdı: Sezonun kandalı - Son Dakika
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