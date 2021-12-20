Üye Girişi
Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil - Son Dakika

Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil

20.12.2021 14:17

Süper Lig'in 17. haftası tamamlandı, 3 büyüklerden ilk 3'e girebilen çıkmadı. Televizyon programlarında puan tablosu ekrana sığmadığı için liste iki parçaya ayrıldı. Zirveye alışık olan Galatasaray ilk 10'da bile yer almadı. İlk 10 dışında kalan Galatasaray'ın bu durumu taraftarları da bir hayli şaşırttı.

Süper Lig'de 17. haftanın sonunda 42 puanla rakiplerine fark atan Trabzonspor, şampiyonluğun artık en büyük favorisi. 17. haftanın sonunda oluşan puan durumu çok şaşırttı.

Süper Lig puan durumuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

EN YAKIN TAKİPÇİ FENERBAHÇE

Listenin ilk 4 sırasını Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor aldı. Fenerbahçe, 17. haftayı 5. sırada kapattı. Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada tamamladı.

Süper Lig puan durumuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

ASLAN YOK

Ligde 24 puanı bulunan Aslan ise 11. sırada. Televizyon ekranlarında bölünerek verilen listede Galatasaray ilk 10'da yer alamadı. Spor yorumculularının gündeme taşıdığı bu olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Süper Lig puan durumuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

"SORUMLU HAKEMLER Mİ?"

Gazeteci Yakup Çınar'ın yaptığı paylaşımda, "Galatasaray nerede? Bunun sorumlusu sadece hakemler mi?" ifadesini kullandı. Bu paylaşımın altında taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Süper Lig puan durumuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü
Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:57 2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı
13:44 Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek
13:42 İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim
13:28 Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
13:23 Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi!
13:19 Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi
13:18 Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti
13:07 "Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!
12:56 Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
Operasyonda ortaya çıkarıldı! Jivarolara ait 500 yıllık insan başlarının gizemi araştırılıyor Operasyonda ortaya çıkarıldı! Jivarolara ait 500 yıllık insan başlarının gizemi araştırılıyor         
14:19
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 14:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement