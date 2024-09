Nagihan Karadere \'Survivor 2025\'e katılacak\' iddialarına yanıt verdi

Spor

Survivor All Star'da dikkat çeken performansıyla ve tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, takipçilerine Survivor 2025 ile ilgili ipuçları verdi. Karadere aynı zamanda sakatlık süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI NAGİHAN'INYARIŞMAYA VEDA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağını ve bu nedenle veda edeceğini açıkladığında, Nagihan bu karara itiraz etmiş ve ortam bir anda gerilmişti. Ancak Nagihan'ın ısrarla yarışmaya devam etme isteği karşısında Ilıcalı, ona şans tanımayı kabul etmişti. Bu gelişmenin ardından Nagihan, haftanın en kötü performansı olarak 3. eleme adayı olmuştu.

'SAKATLIĞIMLA DİSKALİFİYE OLUP GİTMEK İSTEMEDİM'

Düelloya sakat çıkmak zorunda kaldığı için gözyaşlarını tutamayan Nagihan Karadere, "Öncelikle sevenlerimden özür diliyorum. Onların benden beklentileri vardı. Bu sezon başıma gelenler gerçekten çok zor. Her şeye razıyım. Rakibim çok güçlü ve onunla mücadele etmekten gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun, sakatlığımla diskalifiye olup gitmek istemedim. Yürüyerek burada olacağım ve kendimi riske atmadan elimden geleni yapmaya çalışacağım" demişti.

"MENTAL OLARAK GERÇEKTEN BİNTTİM"

Çıktığı düelloda elenen Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada kalmışım. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarakta gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için" ifadelerini kullanmıştı.

"LÜTFEN BASKI YAPMAYIN"

Son dönemlerde adı Survivor 2025 ekibinde geçen Nagihan Karadere sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Karadere, "Arkadaşlar mesaj kutum patlayacak artık. Spor yapıyorum, heyecanlanıyorsunuz. Gerçekten heyecanınızı kursağınızda bırakmak istemem ama gerçekten fizik tedavi oluyorum ve güçlendirme yapıyorum. Güçlendirme yapmam için antrenman yapmam gerekiyor. Gezip tozarak bacak güçlenmiyor. Baya bir güç kaybetmişim ve eski haline gelmek üzere dizim. Hatta ve hatta baya da güçlendim. O yüzden de lütfen baskı yapmayın. İyileşirsem size müjdeyi veririm ama şu an toparlanma sürecindeyim. İki bacak arasında ciddi bir güç kaybı vardı. Birbirlerine yaklaştıklarını söyleyebilirim. Her şey yolunda keyfim yerinde." dedi.