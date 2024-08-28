Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar - Son Dakika
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Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve Ali Koç'un saldırıya uğradığı Göztepe-Fenerbahçe maçıyla ilgili verdiği cezalarda indirime gitti. Kurul, İzmir ekibinin 2 maç seyircisiz oynama cezasını 1 maça düşürdü.

28.08.2024 19:59
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan "taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle" İzmir ekibine verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynamasına karar verdi. Ayrıca kurul Göztepe'ye "merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı" verilen 90 bin TL para cezasını da onadı.

Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar

TAHKİM KURULU'NDAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin PFDK'nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/17 – K.2024-2025/24 sayılı kararına karşı yaptığı olağanüstü toplantı talepli itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 213, 214, Batı Tribünü 224, Kuzey Tribünü 207, Güney Tribünü 219, Batı Vıp Tribünü 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu. İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Savcılıkta ifade veren Fatih Özkan, "Ali Koç'u saha dışına çıkarmak istedim. Yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittim. Yaralama kastım yoktu." diyerek kendini savunmuştu. Ancak bu savunma, hukuki süreçte Özkan'ın ceza almasına engel olamadı. Mahkeme, Özkan'a ev hapsi cezası verdi.

Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar

ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, sarı-lacivertli camiadan ve Ali Koç'tan özür diledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Özkan, "17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm" ifadelerini kullandı.

Tahkim Kurulu\'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar

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Son Dakika Spor Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: anlaşıldı bu federasyonlada olmayacak niye indirim hayırdır gravat takıp iyi haldenmi yararlandılar yoksa 33 18 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Süzme yoğurt Ali koç 19 30 Yanıtla
  • Emin Erol: federasyon istifa 20 15 Yanıtla
  • Enver Atabey: seyircisiz maç mı olur 10 17 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bende izmirliyim ama göztepe taraftarı o stada normal bir şekilde gitmiyor kafaları güzel şekilde tribünlerde oluyorlar. Karşıyaka ile oynadıkları maçlarda şehir birbirine giriyordu ceza indirimi anlamsız daha ligin başında böyle yapılırsa ligin sonu gelmez. 15 3 Yanıtla
  • Yusuf Gürbüz: Hani bu Ali koça ceza neden verilmedi 4 8 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Ali koça önce ceza verilmeli göztepeye ceza indirimi olmamalı 1 2 Yanıtla

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