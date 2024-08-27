Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek - Son Dakika
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Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa UEFA'dan 18.6 milyon Euro ayak bastı parası alacak. Ayrıca, lig formatına kalırsa minimum 9 milyon euro yayın geliri elde edecek. Bu para, transfer bütçesinde de limit açılmasını sağlayacak.

27.08.2024 19:21  Güncelleme: 19:43
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım, rakibini eleyerek hem maddi hem de manevi açıdan rahatlayacak.

AYAK BASTI PARASI 18.6 MiLYON EURO

Sarı kırmızılı takım için bu akşamki Young Boys karşılaşması kader maçı niteliğinde. Cimbom, rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak UEFA'dan 18 milyon 620 bin Euro almaya hak kazanacak. Ayrıca sonraki aşamada alacağı her galibiyet ve beraberlik için para ödülünü kasasına koyacak.

YAYIN GELİRİ 9 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde lig formatına kalırsa minimum 9 milyon euro yayın geliri parası kasasına koyacak. Devler Ligi'nde yeni lig formatında galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro para ödülü. Galatasaray, lig formatında alacağı sonuçlarla da kasasına önemli bir rakam koyabilir. Sarı-kırmızılılar lig formatından sonra bir üst tura kalırsa 1 milyon euro, son 16'ya kalması durumunda ise 11 milyon euro daha kazanabilir.

TUR ATLANIRSA TRANSFER YAPILABİLECEK

UEFA'dan gelecek parayla şu an kapalı olan transfer bütçesinde limit açılacak ve bu sayede başta sol bek olmak üzere takviye ihtiyacı duyduğu mevkilere oyuncu alabilecek.

ELEŞTİRİLER AZALACAK

Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ve Young Boys karşısında ilk maçta alınan 3-2'lik yenilgi nedeniyle eleştirilere hedef olan Okan Buruk ve oyuncular rahatlayacak ve takımın öz güveni yerine gelecek.

ÜLKE PUANINDA ÇEKYA'YI YAKALAMA ŞANSI

Galatasaray'ın Young Boys önünde alacağı bir galibiyet UEFA ülke puanı sıralamasında halen 10. basamakta yer alan Türkiye'nin 9. sıradaki Çekya ile arasındaki farkı kapatma şansını artıracak.

2 FARKLI GALİBİYET LAZIM

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galip gelmek zorunda. Müsabaka 1 farkla sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Beraberlik ve mağlubiyet hallerinde ise Young Boys Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe'nin doğrudan katıldığı Kupa 2'nin gruplarına, Lugano'yu elediği takdirde Beşiktaş da kalacak.

Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'ne kalırsa paraya para demeyecek

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Son Dakika Spor Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emrah Hanlioglu: Young boys a gönülden basarilar diliyoruz, vurdugunuz gol olsun beee hadi 16 53 Yanıtla
  • V. A.: İnş kalamaz. Haydi yankiees 19 34 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Beşiktaşlı olarak avrupada başarılar cimbom 32 6 Yanıtla
  • Nuri Varol: TÜRK olmayanlar yongboysu destekler ancak birde o kupada oynayamayan kuşlar. 16 5 Yanıtla
  • Çelikk: Zaten GS aç ya biraz daha cepleri dolsun onca fakir fukara var dünyanın hâline bak 7 13 Yanıtla
  • Nazmi öztekin: Paraya para demeyecek. Duyanda GS kurtuluyor ve dünyanın en zengin takımı olacak sanıyor. Abartmasanız olmaz… 9 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Sanırsın dünyanın en zengin kulübü olacak daha geçenlerde haberi verildi transfer ettikleri oyuncunun transfer taksitini ödemedikleri için FiFA ya şikayet etmişler. Önce borçları ödesinler yoksa transfer yasağı kapıda. 3 4 Yanıtla
  • İlker Sati: Başarılar Galatasaray. 5 2 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: paraya para demezse ne diyecek 4 2 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Evet himmetler ve dualarla ancak bu kadar hadi young boys 90 dk sizinleyiz 0 0 Yanıtla
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