Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi\'ne kalırsa paraya para demeyecek

Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım, rakibini eleyerek hem maddi hem de manevi açıdan rahatlayacak.

AYAK BASTI PARASI 18.6 MiLYON EURO

Sarı kırmızılı takım için bu akşamki Young Boys karşılaşması kader maçı niteliğinde. Cimbom, rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak UEFA'dan 18 milyon 620 bin Euro almaya hak kazanacak. Ayrıca sonraki aşamada alacağı her galibiyet ve beraberlik için para ödülünü kasasına koyacak.

YAYIN GELİRİ 9 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde lig formatına kalırsa minimum 9 milyon euro yayın geliri parası kasasına koyacak. Devler Ligi'nde yeni lig formatında galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro para ödülü. Galatasaray, lig formatında alacağı sonuçlarla da kasasına önemli bir rakam koyabilir. Sarı-kırmızılılar lig formatından sonra bir üst tura kalırsa 1 milyon euro, son 16'ya kalması durumunda ise 11 milyon euro daha kazanabilir.

TUR ATLANIRSA TRANSFER YAPILABİLECEK

UEFA'dan gelecek parayla şu an kapalı olan transfer bütçesinde limit açılacak ve bu sayede başta sol bek olmak üzere takviye ihtiyacı duyduğu mevkilere oyuncu alabilecek.

ELEŞTİRİLER AZALACAK

Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ve Young Boys karşısında ilk maçta alınan 3-2'lik yenilgi nedeniyle eleştirilere hedef olan Okan Buruk ve oyuncular rahatlayacak ve takımın öz güveni yerine gelecek.

ÜLKE PUANINDA ÇEKYA'YI YAKALAMA ŞANSI

Galatasaray'ın Young Boys önünde alacağı bir galibiyet UEFA ülke puanı sıralamasında halen 10. basamakta yer alan Türkiye'nin 9. sıradaki Çekya ile arasındaki farkı kapatma şansını artıracak.

2 FARKLI GALİBİYET LAZIM

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galip gelmek zorunda. Müsabaka 1 farkla sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Beraberlik ve mağlubiyet hallerinde ise Young Boys Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe'nin doğrudan katıldığı Kupa 2'nin gruplarına, Lugano'yu elediği takdirde Beşiktaş da kalacak.