Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı

06.03.2026 10:23  Güncelleme: 10:27
ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami futbolcularını Beyaz Saray'da ağırladı. Törende İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump'ı, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Luis Suarez alkışladı. Trump'ın İran'a yönelik ifadeleri ve Messi ile Suarez'in tepkisi, tartışma yaratırken Messi'nin gülmesi ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, MLS'te şampiyon olan Inter Miami futbolcularını Beyaz Saray'da ağırladı. Törende yaptığı konuşmada İran'a yönelik sert mesajlar veren Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in alkışlaması dikkat çekti.

Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı

TRUMP'TAN SERT İRAN AÇIKLAMASI

Trump konuşmasında İran'a yönelik sert ifadeler kullandı. ABD Başkanı, İran'ın Orta Doğu'daki bazı ülkeleri hedef aldığını savunarak, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük." dedi.

Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı

Trump ayrıca İran'a yönelik sözlerini, "Size tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Aksi halde kesin bir ölümle karşılaşırsınız." ifadeleriyle sürdürdü.

MESSI VE SUAREZ'İN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Trump'ın konuşması sırasında Inter Miami'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışladığı görüldü. Messi'nin o anlarda gülmesi ise dikkat çekti.

Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tartışma konusu olurken, Messi'nin verdiği tepki futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Messi zaten dünya kupasında ne olduğunu belli etmişti… 4 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    yaw adamı oraya çağırmışlar gülse dert dülmese dert. 1 1 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    talipten çıkın 1 kişi 1 kişidir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
