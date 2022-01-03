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Terfi alan hakemin görüntüsü taraftarı çılgına çevirdi - Son Dakika

Terfi alan hakemin görüntüsü taraftarı çılgına çevirdi

03.01.2022 22:23

Galatasaraylı futbolculara "Lan" dediği ve Yeni Malatyalı Adem Büyük'ü tehdit ettiği öne sürülen hakem Zorbay Küçük'e TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından FIFA kokartı takılması, Sarı-Kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki tepkinin boyutu büyük.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı. Özdemir, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor ile polemik yaşayan Zorbay Küçük'e FIFA kokartı taktı.

"AYAKKABI MI FIRLATACAKSIN?"

Galatasaray- Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük, Sarı-Kırmızılı futbolcular ve teknik ekiple tartışma yaşamıştı. Yardımcı antrenör Necati Ateş maçtan sonra, "Futbolcularımızı yalancılıkla suçluyor, 'Lan' diyor, Arda'ya da 'Ayakkabı mı fırlatacaksın' ifadesini kullanıyor. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetler altında ezilirsin" açıklamasından sonra hakem Zorbay Küçük, Fatih Terim tarafından çok ağır şekilde hedef alınmıştı.

"BAK ZORBAY KARDEŞ"

Fatih Terim ise geçtiğimiz haftalarda kulüp televizyonunda, "Bak Zorbay kardeş, yaşın genç. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın" açıklamasını yapmıştı. Bunun ardından hakem Küçük, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'le de gerilim yaşamıştı.

"TEHDİT EDİYOR"

Adem Büyük Kayseri maçından sonra, "Alttan almazsanız ben alttan almam diyor. Siz kimsiniz abi! Burada bizi tehdit ediyor. Ayıptır bu kadarı da" ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in hakem Zorbay Küçük'e FIFA kartı takmasıyla çılgına döndü. Sosyal medyadan duruma tepki göstermeyen Başkan Burak Elmas'a da ağır eleştiri yöneltildi.

İşte Galatasaray taraftarının paylaşımları:

Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
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Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Terfi alan hakemin görüntüsü taraftarı çılgına çevirdi - Son Dakika Spor


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