TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi\'yi mahkemeye verecek

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Hacıosmanoğlu, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

LALE CANDER'İN GÖREVİNDEN ALINMASI

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;



"Bu yönetim kurulu arkadaşımızın farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye.

HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİNİ GENEL SEKRETER YAPMASI

27 seneye yakında kamuda görev yapmış bir insan benim yiğenim. UEFA, başkanı değil, genel sekreteri muhatap alır. 12 kardeşim ve 300'e yakın yiğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Liyakat varsa akraba da atanır. Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız."

MECNUN OTYAKMAZ İLE KÜS OLDUĞU İDDİASI

İnsanlar Mecnun başkanla biz bir araya nasıl geldik diye insanların kafası orada karıştı. Daha önce ufak tefek sorunlar yaşamıştık. Kendisine eşbaşkanlık olmadığı için 1. başkanvekili olarak görev verdik. Mecnun Otyakmaz ile aramızda hiçbir sorun yok. Uyum içinde çalışıyoruz ve öyle de devam edecek.

"BİZ BİR ÇİFTLİK DEVRALDIK"

Çok güzel bir Federasyon devraldık! Bu sadece Büyükekşi'den kaynaklanmıyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Biz bir çiftlik devraldık. Ankara Bölge'de 4 teknik eleman çalışıyor, 30 kişi var kadroda. Bölge müdürlüklerinin altında makam arabası var, şoförü geziyor. Tazminatları 6 milyon tutuyor. Bölgeleri kaldırmak istiyoruz. Çıkarmak istediğimiz adamın 587 gün yıllık izni birikmiş."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

5 milyon lira artıda görünen TFF'nin mali bilançosu 272 milyon TL ekside görünüyor. Serbest denetim raporuyla bu düzeltilecek ve ondan sonra suç duyurusunda bulunacağız gerekli makamlara. Genel kurul üyelerine yapılan saygısızlık adına bu suç duyurusunda bulunacağız. Tabloda kalem oynaması yapmışlar, rapor ortaya çıktığı zaman detayları siz de duyarsınız.

"4 MİLYON EURO AĞIRLAMA MASRAFI"

EURO 2024'te 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz. 11. ayda Kayseri'de milli maçımız var. Kulüp başkanlarını davet edeceğiz, ağırlayacağız ama TFF'ye yansıtmadan yönetim kurulu olarak kendimiz ödeyeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda 16 milyon Euro para kazanılmış, 4 milyon Euro'su misafir ağırlamaya harcanmış. O parayı futbolculara prim olarak dağıtsalardı da Hollanda'yı yenseydik.

"KIRKLARELİ'NDE BİR BERBERE AİT IBAN NUMARASI ÇIKMIŞ"

"Cengiz Gökay diye bir arkadaşımız var. Ankaragücü'nü temsilen Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bu arkadaşımız 'Ben masrafları kendim karşılayacağım' dedi. 'Bir yönetici arkadaşa yönlendirdiler beni' dedi. Bilet olayları ortaya çıkınca ilgili arkadaşlara söylemiş hangi hesaba göndermiş diye. Bakmışlar böyle bir IBAN numarası yok. IBAN üzerinden gidince Kırklareli'nde bir berbere ait IBAN numarası çıkmış. 400 bin TL'lik bilet almıştı. Kim olduğunu araştırdılar, detayları var."

"TFF'NİN SPONSORLUK PARASININ BİR KULÜBE GÖNDERİLMESİ İSTENMİŞ

Bizim Puma ile top sponsorluğumuz var. Belli bir rakamda top var ve ekstra 200 bin Euro veriyorlar. Rakam konusunda anlaşıyorlar. 3 senelik sözleşme yapıyorlar ve bir seferE mahsus 200 bin Euro alıyorlar. Bu parayı bir kulübe gönderilmesi isteniyor. Ben bunu yapamam, benim sözleşmem TFF ile diyorlar. Biz şimdi başka bir markayla anlaşma yapıyoruz. Topların yanı sıran 550 bin Euro alacağız ve 3 sene boyunca her sene alacağız."