TFF, Süper Lig ve 1. Lig için yayın ihalesine çıkmaya hazırlanıyor. 4 ana paketten oluşacak ve yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale için ilk teklifler 14 Şubat'ta alınacak. Gerek görülmesi durumunda ise sonraki teklif verme ve ihalenin sonuçlandırılması tarihi 21 Şubat olarak belirlendi.
Ajansspor'un haberine göre, yayın ihalesi 4 ana paketten oluşuyor. Bu paketlerden Paket 1, A,B,C,D,E ve F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor. Firmalar Paket 1'in tamamına olduğu gibi bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan, bir nevi eskiden olduğu gibi en güçlü tek yayıncı olacak.
Şartnamede TFF İhale Komisyonu'na geniş inisiyatif tanınıyor. Tekliflerine uygun bulunmaması halinde ihaleyi iptal edebilir. Bu şartnamedeki en dikkat çekici noktalardan biri muhammen bedel konulmaması. Türkiye'deki ihalelerde sıklıkla konulan muhammen bedel, bir nevi taban fiyat. Yani ihaleye girecek firmalar, muhammen bedelin altında teklif veremez. TFF ise bu kez geçmiş ihalelerdekinin aksine muhammen bedel koymadı şartnameye.
Bilirkişinin, bir malın satılabileceği alt sınırı için biçtiği tahmini fiyat veya orandır. Açıklanan muhammen bedel gerçekleştirilecek bir ihalenin piyasa değerini belirler. Söz konusu muhammen bedel, satılacak mal, ürün veya hizmetin en alt değerini ifade eder. Satışa konu olan şey, muhammen bedelin altında ihale edilemez.
Son Dakika › Spor › TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar - Son Dakika Spor