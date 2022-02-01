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TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar - Son Dakika

TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar

01.02.2022 20:36
TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar

20 Şubat 2022'de Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın ihalesine çıkacak Türkiye Futbol Federasyonu şaşırtan bir karar aldı. TFF, Süper Lig'in yayın ihalesinin şartnamesine muhammen bedel bir nevi taban fiyat koymadı. Yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale 4 ana paketten oluşacak. Paket 1 olarak isimlendiren grubun tamamını satın alan kurum, en güçlü tek yayıncı olacak.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig için yayın ihalesine çıkmaya hazırlanıyor. 4 ana paketten oluşacak ve yıllık 250 milyon dolar gelir beklenen ihale için ilk teklifler 14 Şubat'ta alınacak. Gerek görülmesi durumunda ise sonraki teklif verme ve ihalenin sonuçlandırılması tarihi 21 Şubat olarak belirlendi.

PAKET 1'İN TAMAMINI ALAN EN GÜÇLÜ YAYINCI OLACAK

Ajansspor'un haberine göre, yayın ihalesi 4 ana paketten oluşuyor. Bu paketlerden Paket 1, A,B,C,D,E ve F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor. Firmalar Paket 1'in tamamına olduğu gibi bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan, bir nevi eskiden olduğu gibi en güçlü tek yayıncı olacak.

TFF'den herkesi şaşırtan karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar

PAKET 1-A

  • Hafta sonuna denk gelen toplam 210 (2022-23 sezonu için bu rakam 238) Süper Lig maçının canlı yayını.
  • Hafta sonuna denk gelen en fazla 8 derbi maçı

PAKET 1-B

  • Yine hafta sonuna denk gelecek toplam 60 (2022-23 sezonu için 68) Süper Lig maçının canlı yayın hakkı.
  • Hafta sonuna denk gelen en fazla 4 derbi maçı

PAKET 1-C

  • Süper Lig'de oynanacak 36 maçın canlı yayını
TFF'den herkesi şaşırtan karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar

TFF, ŞARTNAMAYE MUHAMMEN BEDEL KOYMADI

Şartnamede TFF İhale Komisyonu'na geniş inisiyatif tanınıyor. Tekliflerine uygun bulunmaması halinde ihaleyi iptal edebilir. Bu şartnamedeki en dikkat çekici noktalardan biri muhammen bedel konulmaması. Türkiye'deki ihalelerde sıklıkla konulan muhammen bedel, bir nevi taban fiyat. Yani ihaleye girecek firmalar, muhammen bedelin altında teklif veremez. TFF ise bu kez geçmiş ihalelerdekinin aksine muhammen bedel koymadı şartnameye.

MUHAMMEN BEDEL NEDİR?

Bilirkişinin, bir malın satılabileceği alt sınırı için biçtiği tahmini fiyat veya orandır. Açıklanan muhammen bedel gerçekleştirilecek bir ihalenin piyasa değerini belirler. Söz konusu muhammen bedel, satılacak mal, ürün veya hizmetin en alt değerini ifade eder. Satışa konu olan şey, muhammen bedelin altında ihale edilemez.

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Son Dakika Spor TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar - Son Dakika
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