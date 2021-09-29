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(Özel haber) Thievy Bifouma: "Türkiye'ye dönmek istiyorum" - Son Dakika

(Özel haber) Thievy Bifouma: "Türkiye'ye dönmek istiyorum"

29.09.2021 11:02

- (Özel haber) Thievy Bifouma: "Türkiye'ye dönmek istiyorum" Yeni Malatyaspor'dan geçtiğimiz sezon başında Çin'in Shenzhen takımına 2.85 milyon Euro karşılığında transfer olan Thievy Bifouma, Çin ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı.

- (Özel haber) Thievy Bifouma: " Türkiye'ye dönmek istiyorum"

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor'dan geçtiğimiz sezon başında Çin'in Shenzhen takımına 2.85 milyon Euro karşılığında transfer olan Thievy Bifouma, Çin ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı. Kongolu futbolcu, 'İkinci vatanım' dediği Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı.

Türkiye'de Osmanlıspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giydikten sonra 2019-2020 sezonunun bitimiyle 2 milyon 850 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in Shenzhen takımına transfer olan Thievy Bifouma, takımıyla olan sözleşmesini sonlandırdı ve Çin'den ayrıldı. Bu sürede Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çin macerasını anlatarak sözlerine başlayan Bifouma, "İlk başka Çin dönemi güzel geçti. Gittiğimde herkes mutlu olmuştu. İlk gittiğimde çok şaşırmıştım. Şehrin büyüklüğü dikkatimi çekti. Gitmeden önce hiç takip etmemiştim oradaki yaşantıyı. Benim için kazanımların olduğu bir transfer oldu. Herkes için zor bir dönem geçti bu pandemide. Futbol için de normal hayat için de zor bir dönem oldu. Milli takıma davet edildikten sonra Covid-19'a yakalandım ve bu nedenle 6 ay Çin'e geri dönemedim. Bu süreç benim adıma zor geçti. Sadece ben değil herkes aynı şeyleri yaşadı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye benim ikinci vatanım"

Türkiye için 'İkinci vatanım' diyen Thievy Bifouma, "Türkiye benim için ikinci vatanım gibi. Burada 3,5 yılda çok güzel zamanlar yaşadım. Türkiye'de herkes futbolu takip ediyor ve seviyor. Ben yeniden burada oynamak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Eve döndüğüm için gerçekten mutluyum" açıklamasını yaptı.

"Sergen hoca bana 'Gitme' dedi"

Çin'e gitmeden önce, Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'la görüştüğünü ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Çin'e gittiğimde kazanımlarım oldu. Bu önemli bir tecrübeydi benim adıma ama futbol açısından bakınca benim adıma kötü oldu. Sergen hoca gitmeden önce bana 'Çin, futbol için iyi bir ülke değil' demişti. 'Keşke gitmeseydim' dediğim anlar oluyor. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu oldum. Onun adına sevindim. Birlikte de çok güzel zaman geçirdik kendisiyle. Futbol için daha önemliydi. Ben Covid-19 zamanında transfer oldum ve benim transferim Malatyaspor için de kazançlı bir karar oldu. Zor bir karar vermiştim" diye konuştu.

"Türkiye'de oynamak istiyorum"

Şu anda bireysel antrenmanlar yaparak formunu koruduğunu ifade eden Bifouma, "Ama futbolda bireysel antrenmanlar değil, toplu takım antrenmanları önemli. Ben şu anda form olarak kendimi iyi hissediyorum. Benim mesleğim futbolculuk olduğu için zaten kısa sürede dahil olacağım takımın form durumuna ulaşırım. Bir futbolcunun her zaman sahaya çıkması gerekir. Şu anda biraz eksiğim var ama bunu da kısa sürede gideririm" dedi. Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini söyleyen Kongolu oyuncu, "Türkiye'ye dönmeyi çok istiyorum. Şu anda burada olduğum için de mutluyum. Başka ülkelerden bana teklifler geldi ama şu ana kadar kabul etmedim. Kendi antrenmanlarımı yapıyorum şu anda ve transfer dönemine kadar form tutmuş olurum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Thievy Bifouma: Türkiye'ye dönmek istiyorum
(Özel haber) Thievy Bifouma: Türkiye'ye dönmek istiyorum
(Özel haber) Thievy Bifouma: Türkiye'ye dönmek istiyorum
(Özel haber) Thievy Bifouma: Türkiye'ye dönmek istiyorum
(Özel haber) Thievy Bifouma: Türkiye'ye dönmek istiyorum
(Özel haber) Thievy Bifouma: Türkiye'ye dönmek istiyorum

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Thievy Bifouma: 'Türkiye'ye dönmek istiyorum' - Son Dakika Spor


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