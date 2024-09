Tour of İstanbul\'un Şampiyonu Burgaudeau

Spor

Tour of İstanbul'da şampiyon Burgaudeau oldu

İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul, Yenikapı-Yenikapı etabıyla sonlandı. Dört gün süren turun şampiyonu Fransız TotalEnergies takımından Mathieu Burgaudeau oldu.

İBB Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul'da bugün son etabı heyecanı yaşandı. Turdaki tüm aksiyon Yenikapı'daki sağanak yağmur altındaki sprint finişiyle sona erdi. Mathieu Burgaudeau, Davide Gabburo'nun yoğun yağış altında gidilen kaotik sprint finişindeki 4. etabı kazandığı günde, genel klasman şampiyonluğunu ilan etti. Mathieu Burgaudeau'nun genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Yenikapı-Yenikapı etabında 127 sporcu pedal çevirdi.

Turun son etabına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Mustafa Osman Turan, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Emre Fırıncı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Taner Aksu da katıldı. Tour of İstanbul şampiyonu Mathieu Burgaudeau, ödülünü İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'dan aldı.

ŞAMPİYON BURGAUDEAU'DAN KARİYER İLKİ

Mathieu Burgaudeau, Tour of İstanbul'un son etabında şampiyonluğu kazandı; bu zafer 25 yaşındaki Fransız bisikletçinin kariyerinde bir etaplı yarışta elde ettiği ilk genel klasman birinciliği olarak da kayıtlara geçti.

Şile'deki 2. etapta zaferi kazandıktan ve lider mayoyu omuzlarına geçirdikten sonra Burgaudeau, Polonezköy'de de bitiş çizgisinden turuncu mayoyla ilk sırada geçti ve rakipleri karşısında liderliğini perçinledi. Son gün bir sürprize mahal vermeyen TotalEnergies, Tour of İstanbul'da podyumun en üst basamağına Burgaudeau ve üçüncü basamağına da Emilien Jeannière ile çıkmayı başardı.

Tour of İstanbul'un genel klasmanında nihai ilk üç, şu şekilde sıralandı:

1. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

2. Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team)

3. Emilien Jeannière (TotalEnergies)

TOUR OF İSTANBUL'A TOTALENERGIES DAMGA VURDU

İkinci senesinde UCI 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul'da mücadele eden 5 kıta takımından biri olan Fransız temsilcisi TotalEnergies, güçlü kadrosuyla kağıt üstünde dikkat çekiyordu. Takım dört etapta beklentilerin de üstüne çıktı.

Çatalca-Çatalca etabını takımın 25 yaşındaki sprinteri Emilien Jeannière ile kazanıp, podyumun son basamağına da bu sene Fransa Turu'nda pedal çeviren Mathieu Burgaudeau ile çıkmayı başaran ekibin deneyimli yol kaptanı Julien Simon da günü altıncı sırada tamamladı. Bu sonuçla ilk 10'a üç bisikletçi sokan takım, bir sonraki gün Şile Limanı'nda bu sefer Burgaudeau ile birincilik sevinci yaşadı. Jeannière ise zorlu günü beşinci olarak tamamladı. Beykoz-Polonezköy etabına lider mayoda başlayan Burgaudeau, bitiş çizgisinden bir kez daha ilk sırada geçerek gövde gösteri yaparken, bu sefer Jeannière podyumun son basamağına üçüncü olarak çıktı. Aynı zamanda bu sonuçla Jeannière, Magnus Klaris Bak'ı geride bırakarak genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi.

TIRMANIŞIN ŞAMPİYONU SAMET BULUT

Tour of İstanbul'da klasman mücadelesi son günde de devam etti. Günün ilk prim kapısı Saygı Sprint Primi'nde dağıtıldı. Burada Mazowsze Serce Polski takımından Marcin Budzinski en yüksek puanı alarak son gün beyaz mayonun sahibi oldu. Günün ikinci klasman mücadelesi ise tırmanışın lideri anlamına gelen Dağların Kralı'nı belirleyecek yeşil mayodaydı. Barbaros Bulvarı'nın tepesindeki kapıdan İstanbul Büyükşehir Belediye'den Samet Bulut ilk sırada geçerek, mayoyu Kaan Soylu Özkalbim'den aldı. Günün el değiştiren bir diğer mayosu da en iyi sprintere verilen mavi mayoydu. Bağdat Caddesi'ndeki üç ara sprint kapısından da ilk sırada geçen Emilien Jeannière klasmanda liderliğini ilan etti.

HALK SÜRÜŞÜNE BÜYÜK İLGİ

Tour of İstanbul'un son günü Yenikapı-Yenikapı'da amatör bisikletseverler için İBB Spor İstanbul tarafından Tarihi Yarımada Bisiklet Turu düzenlendi. Bisiklet kültürünün tabana yayılması amacıyla organize edilen etkinliğe deyim yetindeyse İstanbullu bisikletseverler akın etti. Tarihi Yarımada ve Haliç'e giden güzergahta trafiğe kapalı yollarda iki teker üzerinde pedal basma keyfini yaşayan 1000'e yakın bisikletli, Tarihi Yarımada Turu'nun ardından Yenikapı'da finiş verdi.