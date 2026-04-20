Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Açıklama

20.04.2026 21:40
Trabzonspor, hakem yönetimlerine yönelik eleştirilerde bulundu, adalet vurgusu yaptı.

TRABZONSPOR Kulübü, RAMS Başakşehir maçının ardından hakem yönetimlerine yönelik sert bir açıklama yayımladı. Bordo-mavililer, "Sabrımızın da bir sınırı var" ifadeleriyle adalet vurgusu yaptı.

Trabzonspor Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Bordo-mavili kulüp, hakem yönetimlerine yönelik eleştirilerde bulunurken, tribünleri dolduran taraftara da teşekkür etti.

'TARAFTARIMIZ EN GÜÇLÜ CEVABI VERDİ'

Kulüp açıklamasında, bir önceki maçtan kalan cezalara rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür edilerek, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında, bir önceki maçtan kalan 'haksız' cezaya rağmen tribünlerimizi tamamen dolduran muhteşem Trabzonspor taraftarına şükranlarımızı sunuyoruz. Verilen bu cezaya karşı en güçlü cevabı veren taraftarlarımız, Trabzonspor duruşunu tüm Türkiye'ye bir kez daha en güçlü biçimde göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

'BU DURUŞ GELECEK BAŞARILARIN HABERCİSİ'

Açıklamada, futbolcuların mücadelesine de vurgu yapılarak, "Son saniyeye kadar pes etmeden mücadele eden futbolcularımızın, maç sonunda tribünlerimizle kucaklaşarak sergiledikleri o eşsiz tablo, hepimizin göğsünü kabartmıştır. Bu duruş; gelecekte elde edeceğimiz şampiyonlukların, kaldıracağımız kupaların ve Avrupa'da; ülkemizi, şehrimizi ve şanlı armamızı temsil edeceğimiz zafer dolu günlerin en somut habercisidir" denildi.

'MANİPÜLASYON ÇABALARININ FARKINDAYIZ'

Maç öncesi yapılan açıklamalara da değinilen metinde, "Oynanacak maçlar öncesinde manipülasyon amacıyla bilinçli şekilde yapılan açıklamaların ve oluşturulmaya çalışılan gündemin de farkındayız. Hakemler üzerinde baskı oluşturup manipülasyon yapma çabaları gözümüzden ve dikkatimizden kaçmamaktadır. Buradan açıkça ifade ediyoruz; bugün sözde "adalet" arayışına çıkanlar, Türk futboluna verdikleri zararları görmezden gelip başkalarını itham etmeden önce, kendi geçmiş tarihlerindeki karanlık sayfalarla yüzleşmelidirler!" cümlelerine yer verildi.

'HAKEM YÖNETİMLERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR'

Hakem kararlarının futbol kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yarattığı ifade edilerek, "Maalesef saha dışındaki bu manipülasyonların, görev yapan hakemleri etkisi altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir. Futbol kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu yönetimler, dökülen alın terini ve verilen emeği adeta 'gözden kaçan' müdahalelerle yok saymaktadır" denildi.

'ARTIK RADİKAL KARARLAR ALINMALI'

Açıklamada, Trabzonspor'un yıllardır adaletsizliğe karşı en önde yürüyen camia olduğunun da altı çizilerek, "Bizler; bu düzenin içinde yıllardır canı en çok yanan, adaletsizliğe karşı en önde yürüyen ve bu uğurda her türlü bedeli ödemekten çekinmeyen bir camiayız. Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından artık bıktık" ifadelerine yer verildi.

'TFF'NİN VİZYONUNU DESTEKLİYORUZ'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaya koyduğu vizyonun desteklendiğine işaret edilen açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, özellikle de Sayın Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğinde hakemlerin gelişimi ve futbolun markalaşması adına ortaya koyduğu vizyonu, projeleri ve samimi gayretleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Ancak federasyon yönetiminin bu yapıcı tavrına rağmen, hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nın yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz" denildi.

'SABRIMIZIN VE İYİ NİYETİMİZİN DE BİR SINIRI VAR'

Açıklamanın sonunda ise, "Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık 'radikal kararlarla' çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak; adaletin sadece belirli kesimler için değil, tüm paydaşlar için eşit şekilde tecelli etmesi adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Ancak sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

