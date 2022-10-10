Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 - Son Dakika
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Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

10.10.2022 22:10
Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0

STAT: Şenol Güneş Spor KompleksiHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem BayıkTRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra (Dk. 73 Bardhi), Hugo, Eren, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik, (Dk. 59 Umut) Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 59 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk. 82.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem BayıkTRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra (Dk. 73 Bardhi), Hugo, Eren, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik, (Dk. 59 Umut) Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 59 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk. 82. Abdülkadir)KASIMPAŞA: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj (Dk. 69 Aytaç), Mortadha, Tırpan, Eysseric (Dk. 77 Yunus Mallı), Hajradinovic, Fall (Dk.87 Tümay), Celina (Dk. 87 Emin), BahokenSARI KART: Bakasetas (Trabzonspor), Tırpan, Eyyseric, Sadık (Kasımpaşa)Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşması golsüz tamamlandı. Ligde 16 puanla 7'nci sırasındaki Trabzonspor, puanını 17'ye, 12 puanla 10'uncu sırada bulunan Kasımpaşa puanını 11'e yükseltti.18'inci dakikada Trabzonspor'da Hamsik'in rakip yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu, ceza alanı içindeki Gomez kafasıyla indirdi. Ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı son vuruşu yapamayarak topu rakibe kaptırdı.19'uncu dakikada sol kanatta Trezeguet'in ceza sahası dışından çektiği şutta Bakasetas kafa vuruşu yaptı. Bakasetas'ın kafa vuruşunda top sağ yandan dışarı çıktı.29'uncu dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çıkardı.44'üncü dakika hızlı atağa geçen Trezeguet, ceza sahası içerisinde kaleye ilerlerken kaleci Ertuğrul Taşkıran müdahale etti.56'ncı dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası dışından ilerleyen Djaniny, topu rakip ceza sahasındaki Gomez'e gönderdi. Gomez'in Yusuf'a pasında, Yusuf asistini Hamsik'e yaptı. Kale önündeki Hamsik'in gelişine vuruşunda topu kaleci Ertuğrul geri çevirdi.68'inci dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.EREN VE TREZEGUET 11'DE, UMUT YEDEKTE, DOĞUCAN KADRODA YOKBordo-mavililere sezon başında katılan Eren Elmalı ile 2018-19 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, eski takımlarına karşı Trabzonspor formasıyla oynadı.Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, eski takımına karşı yedek kulübesine maça başladı. Golcü oyuncu 59'uncu dakikada Marek Hamsik'in yerine oyunda dahil oldu. Kasımpaşa'dan transfer edilen oyuncularda Doğucan Haspolat ise Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.Trabzonspor'da tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ve Bruno Peres, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı.YUNUS MALLI YİNE KULÜBEDE, KOITA YOKTrabzonspor'da bu sezon kadro dışı kalarak sonrasında Kasımpaşa'ya transfer olan Yunus Mallı, bordo-mavili takıma karşı ilk kez bir müsabakada yer aldı. Trabzonspor'da sıklıkla yedek kulübesinde olan Mallı, Kasımpaşa'da da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mallı, 77'nci dakikada Eysseric'in yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya transfer olan Fode Koita ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak
Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş, Kasımpaşa, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0 - Son Dakika
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