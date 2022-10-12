Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig'in 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle: 14 EKİM CUMA: 20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu15 EKİM CUMARTESİ: 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan17.00 Kasımpaşa- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK: Çağdaş Altay20.00 Yukatel Kayserispor- Galatasaray: Arda Kardeşler16 EKİM PAZAR: 17.00 Medipol Başakşehir- İstanbulspor: Erkan Özdamar20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan17 EKİM PAZARTESİ: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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