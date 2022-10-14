Trabzonspor'da bu sezon inişli çıkışlı performansıyla tartışılan ve Monaco maçına yedek kulübesine başlayan Vitor Hugo, karşılaşmanın 46'nci dakikasında Hüseyin Türkmen'in yerine oyuna girdi. Hugo, maça girdikten 2 dakika sonra Trabzonspor'un serbest vuruşunda ceza sahası içindeki sürpriz golüyle maçın kaderini değiştiren oyunculardan oldu. Hugo, Monaco karşısında bu sezon bordo-mavili formayla ilk golünü de kaydetti.

Kaynak: DHA

Yusuf Erdoğan, Şenol Güneş, Trabzonspor, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Monaco: 4-0 - Son Dakika

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