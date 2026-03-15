Trabzonspor Rizespor\'u 1-0 Geçti

SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Ailemiz için iyi bir galibiyet oldu. Galibiyeti Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz öncelikle. Bu bizim için çok değerliydi, çok anlamlıydı. Maçın bana göre en değerli cümlesi bu. Oyunla ilgili bana göre bir puans belki de galibiyete yakın taraf Rize gibi gözüktü. Doğru, onları da tebrik ederim. Gayet iyi oynadılar bence. Ama oyuncularımın yaşanan tüm bunca acıdan sonra devam eden bu durumdan buradan galip ayrılmaları, istekleri, arzuları, o duyguları benim için çok değerliydi. Hepsini tebrik ederim, ayaklarına sağlık. Bu yolu sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Yani şu ana kadar oynadığımız tüm maçlara bak, kupa dahil hepsi; 'Arkaya yaslanıp çok rahat kazandığımız bir maç var' diyemem. Bu ligde bunu belki birkaç maç, belki Galatasaray için söyleyebiliriz; Onun haricinde kolaya yakın maç kazanan kimse yok. O yüzden işimiz zor. Şimdi bizim de şöyle bir durumumuz var, buradan bunu söylemem lazım. Dört oyuncumuz sarı kart sınırında. Bugün kart görmeden bitirdik değil mi? Çok şükür. Sakatlık da olmadı ama Arsen'in yokluğu bizim için ki oyuncularımla da demin bunu konuştuk oyun kurulumlarımızda bizi zorlayacak. Bugün de gördük bunu çok net. Dolayısıyla sakatlıktan çıkan oyuncular var, durumu yüzde yüz olmayan oyuncular var. 90 dakika bile oynasa fark etmez, durum bu. Çarşamba günü dinamik bir takım ve herkesi zorlayan bir rakip var. En zor maçlar bu tip maçlardır. Oyun oynamaya çalışan bir takım var ama bizim de yaşadığımız şeyler var, bunu yok saymadan hayatımıza devam edemeyiz. Bu duyguyla, bu üzüntüyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımızı da söyleyebilirim" dedi.

'YARIŞIN İÇERİSİNDE KALABİLMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Ligde geride kalan hedefle ilgili soruyu cevaplayan Tekke, "1 ile 4 arasındaki bu hedef bizde sonuna kadar devam ediyor. Ama rakiplerimize baktığımız zaman Avrupa'nın en iyi kadrosuna sahip takımlar var. Az önce de ifade ettim; ligde bir takımın maçı biraz kolay geçiyorsa, o takım yarıştığımız takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz çıktığımız yolda hedef olarak takıma değer katma, oyuncuların değerini artırma ve bu arada yarışın içerisinde kalabilmeyi amaçlıyoruz. Bunu sürdürebilmek herkesin isteği, bizim de isteğimiz ama öyle kolay gözükmüyor. Çünkü her şey ortada; kadrolarımız ortada, gücümüz ortada. Biz elimizden geldiğince bütün o mücadeleyi veriyoruz, bu yeni değil. Şu andan itibaren başka bir motivasyonum yok. Ben başladığım gün '1 ve 4' dedim. Buna insanlar kızabilirler de ama 1 ve 4 arası Trabzonspor'un bu sene yapmış olduğu yolculukta bence çok değerli. Bunu da inşallah kazandığımızda Trabzonspor yangını sönmüş, temelleri bir nebze atılmış bir hale gelecek. Ümidimiz, tek çabamız bu" ifadelerini kullandı.

RECEP UÇAR: ORTAYA KOYDUĞUMUZ MÜCADELENİN KARŞILIĞINI ALAMADIK

Maç değerlendirmesine hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak ile tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anarak başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maça geçmeden önce tekrar benim de geçmişte takım arkadaşlığım olan sevgili Orhan Kaynak abimizi, hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımız bir akşamdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Düzgün bir insandı, düzgün bir antrenördü. Bir sene İstanbul Büyükşehir Belediye'de beraber oynamıştık. Devamlı iletişim halinde olduğum bir insandı. Hem antrenör olarak hem insan olarak bu camiaya büyük hizmetler ettiğini biliyorum. O yüzden başta kederli ailesi olmak üzere bütün Trabzon camiasına, Türk futbol ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun güzel insan. Bir başka kaybımız İlber Hocamız; o da ülkemiz için çok değerli bir kayıptı. Sadece önemli bir tarihçi değil; iyi bir entelektüel, iyi bir bilim adamı, birçok alanda da birçok insanlara, özellikle gençlere yol gösterebilecek fikirlere, vizyona sahip bir insandı. O da çok çok acı bir kayıp. İkisine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

'EN AZINDAN BİR PUANI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karşılaşmadan en az bir puan almayı hak ettiklerini söyleyen Uçar, "Bu deplasmana gelirken iyi hazırlanmıştık. Her iki takım da son üç maçını kazanmıştı. Biz de gol yemeden kazanmıştık hatta. Eksiklerimiz vardı ama eksiklere sığınacak değilim. Maçı kısaca özetlersem; İlk 20 dakikalık bölümden sonraki kısımdan memnun olmadığım bir oyun. Biraz daha geride kabul ettik, fazla yaslandık. Her ne kadar çok baskın oynasalar da o bölümde yüzde yüz pozisyon vermedik. 20'den sonra biz biraz daha ön alan baskılarını artırınca ciddi sayıda top kazandık aslında. Onana'ya giden toplarda uzun oynatıp onların ikinci toplarını aldık ama onların geçişlerini yapmakta çok başarılı değildik. Topun bizde olduğu kısmı, o geçiş kısmını veyahut da set hücumunda zaman zaman oyunun yönünü değiştirip ters taraftaki beklerimizi bulsak da final yapmakta son haftalarda olduğu gibi gene zorlandığımız bir bölüm oynadık. Bugünkü maçı böyle çok basit bir geçiş golüyle kaybetmek gerçekten beni üzdü. Ortaya koyduğumuz mücadelenin bence genel anlamda karşılığını alamadık. En azından bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii kolay da değil; Trabzon deplasmanı arkadaşlar çok kolay değil. Özellikle Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi de Trabzon'u o anlamda hem şehre hem Trabzon takımına ekstra bir moral vermişti çünkü ikinciliğe puan farkını düşüreceklerdi. Onlar da zorladılar ama gerçekten çok samimi olmak gerekirse bugün itibarıyla bana göre bir puanı hak ettiğimiz, birçok parametrede de Trabzon'un altında kalmadık. Net pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. Bugün itibarıyla burayı kapatıyoruz. Ben Fatih Hoca'yı ve Trabzon kulübünü galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Onlar iyi niyetli olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bundan sonraki yarışta da kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ALLAH'IN KULU BU MAÇIN UZATMASININ ÜÇ DAKİKA OLMASI GEREKTİĞİNİ ANLATAMAZ'

Karşılaşmada oynanan uzatma süresiyle ilgili değerlendirmede bulunan Uçar, "Bir konuda sitem edeceğim. Az önce yayıncı kuruluşta da söyledim; bunu kimse de üzerine almasın. Trabzon kulübüne eleştirim değil ama genel olarak. Arkadaşlar evet sahada gri pozisyonlar oluyor, fauller bize onlara dönüyor. Genelde bugün bize çok uzatma dakikaları haricinde çok döndüğünü düşünmüyorum ama yine de ben tebrik ettim Çağdaş Hoca'yı. Ama bana kimse oyunun 5 kere değişiklik için durduğu, toplam 10 oyuncunun değiştiği, Augusto'nun sakatlığında sadece bir buçuk dakika durduğu, başka ufak tefek sakatlıklardan dolayı da oyunun durduğu, Onana'yı birkaç kere oyunda uyardığı bir bölümde bu maçın özelinde üç dakika verilmesini anlatamaz. Son haftalarda özellikle dikkat ediyorum; renk, kulüp ayırt etmeksizin söylüyorum. Ne zaman büyük takımlar önde olsa kalkan uzatma dakikaları üç dakikayı, dört dakikayı geçmezken; bizim gibi takımlar gerideyse veyahut da büyük takımların ihtiyacı varsa buralar yedi, sekiz dakikalar oluyor. Üç dakika olmaz arkadaşlar. Bundan sonraki ligin kalan bölümü için söylüyorum bunu özellikle; MHK'mize söylüyorum. Eskiden VAR hakemleri tutuyordu, şu anki şeyi bilemiyorum ama bana bir Allah'ın kulu bu maçın uzatmasının üç dakika olması gerektiğini anlatamaz. Belki gol bulacağız bulamayacağız, ayrı konu ama adaletten bahsediyorsak böyle olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

- Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamaları

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları