Trabzonspor, Rizespor'u 1-0 Geçti

15.03.2026 13:32
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek puanını 57'ye yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Papara Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde 26 maç sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puanını 57'ye yükseltti. Karadeniz derbisinde alınan 3 puanla iç sahadaki istikrarını sürdüren Trabzonspor, Fenerbahçe ile aynı puanda yer alırken averajla 3'üncü sırada yer aldı.

ONUACHU SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Paul Onuachu, Süper Lig'de üst üste sekizinci maçında da fileleri havalandırdı. Nijeryalı futbolcu, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste 8 ve üzeri karşılaşmada gol atan ilk oyuncu oldu. Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golüyle ligdeki gol sayısını 21'e yükselten Onuachu, gol krallığında da zirvede yer aldı. Bordo-mavili takımın skor yükünü sırtlayan tecrübeli forvet, kritik haftalarda da gol katkısını sürdürdü.

TEKKE RİZESPOR'A PUAN VERMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçların tamamını kazandı. Tekke, Rizespor'a karşı 5 maçta 5 galibiyet alarak puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı rakibi unvanını sürdürdü.

İKİNCİ KEZ 4'LÜK SERİ

Trabzonspor, ligde bu sezon ikinci kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Ligde Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup eden bordo mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle art arda 4'üncü karşılaşmasını galibiyetle tamamladı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taraftarlar da anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Bordo mavili taraftarlar kale arkasında, "Aston Villa fatihi Küçük Orhan asla unutulmayacaksın, başımız sağ olsun" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı. Tribünlerde duygu dolu anlara vesile olan pankartla birlikte bordo mavili camia, Kaynak'ı bir kez daha saygı ve rahmetle andı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Trabzon'un ayak sesleri

Sonnokta: Fırtınaya yan bakılmıyor

Taka: Trabzon zirveye koşuyor

Kaynak: DHA

