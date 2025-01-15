TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, akşam antrenmanıyla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?