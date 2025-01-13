Trabzonspor'un Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Ederek Tarihi Galibiyet - Son Dakika
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Trabzonspor'un Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Ederek Tarihi Galibiyet

Trabzonspor\'un Antalyaspor\'u 5-0 Mağlup Ederek Tarihi Galibiyet

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililerin hat-trick yapan Pedro Malheiro ile büyük moral bulduğu maçta, ikinci yarıya umutlu girdi.

13.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:27
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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek hem moral buldu, hem de ikinci yarıya umutlu girdi.

Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral bulan bordo-maviler, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir moral kazandı. Bordo-mavililer, ilk yarıyı galibiyetle kapatırken, ikinci yarıya da umutlu girdi.

ANTALYASPOR'A KARŞI EN FARKLI GALİBİYET

Antalyaspor karşısında oynadığı futbolla beğeni toplayan bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen iki maçtan birini kırmızı-beyazlı ekip karşısında (Diğeri İstanbul Başakşehir) oynadı.

Süper Lig tarihinde Antalyaspor'a karşı ilk kez 5 gol atan Trabzonspor, rakibini de 5-0 mağlup ederek bu rekabet tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibine karşı bugüne kadar en farklı skorlarını 1984, 1986 ve 2019 sezonlarında 4-1'lik skorla elde etmişti.

BİTİRİM İKİLİ

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gole ortaklık eden iki oyuncu, birbirlerine toplam dört gol attıran Simon Banza (1 asist) ile Muhammed Cham (3 asist) oldu.

MALHEİRO'DAN MÜTHİŞ ÜÇLÜK

Bordo-mavili takımın 3 golünü atarak hat-trick yapan sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Malheiro 3 isabetli şutunda da golü bulurken, 3 başarılı çalım ve 3 sahipsiz top kazanma başarısı ile müthiş bir istatistik sergiledi. Portekizli oyuncu ayrıca Süper Lig'de Egemen Korkmaz'dan (Eylül 2009-İstanbul Başakşehir'e karşı) sonra Trabzonspor formasıyla hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu. Öte yandan Malheiro kariyerindeki ilk kafa golünü de Antalyaspor'a karşı kaydetmiş oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Trabzonspor'un Antalyaspor karşısındaki galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Trabzon'un dönüşü

Sonnokta: Papara Park'ta fırtına değil kasırga esti

Taka: Kış ortasında güneş çarptı

Ekspres: Gülmek size yakışıyor

Karadeniz: Dikkat edin, bu fırtına artık dinmez

Kaynak: DHA

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