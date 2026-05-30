Trabzonspor Yeni Sezonda Kadro Yapılanmasına Gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek 2025-26 sezonunu kupayla tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezonun yol haritası şekillenmeye başladı. Teknik direktör Fatih Tekke ve başkan Ertuğrul Doğan öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında kadro planlaması yapılırken, ayrılacak oyuncular ve transfer edilecek isimler de netleşmeye başladı.

KİRALIK DÖNENLERLE YOLLAR AYRILACAK

Bordo-mavili takımda sezon boyunca farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen oyuncuların büyük bölümüyle yolların ayrılması bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı futbolculardan kendilerine kulüp bulmaları istenecek, bazı oyuncuların ise mevcut kulüpleriyle yeniden anlaşması ya da sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi gündeme gelecek. Yönetimin, kadroda düşünülmeyen isimlerle ilgili süreci kısa sürede netleştirmesi bekleniyor.

SATIŞTAN GELİR HEDEFLENİYOR

Trabzonspor'un yeni sezon bütçesinde oyuncu satışlarından elde edilecek gelir önemli yer tutuyor. Bordo-mavililerde Christ Oulai ve Felipe Augusto başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin takip ettiği bazı genç oyuncuların transferinden ciddi bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor. Yönetim, bu oyuncuların satışından çift haneli seviyelerinde gelir hedeflerken, elde edilecek kaynağın önemli bölümünü yeni transferlerde kullanmayı amaçlıyor.

KANATLAR YENİDEN KURULACAK

Yeni sezon planlamasında öncelikli bölgelerin başında kanatlar geliyor. Takımdan ayrılan Edin Visca ve Anthony Nwakaeme sonrası hücum hattında önemli boşluk oluşurken, Zubkov'un geleceği de belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Trabzonspor'un hem sağ hem de sol kanat için doğrudan ilk 11 seviyesinde oyuncular transfer etmesi bekleniyor. Yönetim ayrıca sezonun uzun maratonu düşünülerek bu bölgelere alternatif oyuncuları da kazandırmayı planlıyor.

ORTA SAHAYA SAVUNMA GÜCÜ

Fatih Tekke'nin raporunda orta sahaya savunma yönü güçlü bir 6 numara transferinin de öncelikler arasında yer aldığı öğrenildi. Teknik heyet, takımın merkezdeki direnç seviyesini artıracak, savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir oyuncunun kadroya katılmasını istiyor.

ONANA KARARI KALECİ TRANSFERİNİ BELİRLEYECEK

Trabzonspor'da kaleci transferinin kaderi ise Andre Onana sürecine bağlı olacak. Sezon sonunda yaptığı paylaşımla veda mesajı veren Kamerunlu kalecinin durumu henüz netleşmedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Onana'nın transferi için girişimlerini sürdürdüğü öğrenilirken, olumlu sonuç alınamaması halinde yönetim alternatif kaleci adaylarına yönelecek. Teknik heyetin, genç kalecilerin gelişimini destekleyecek ancak forma rekabetini de üst seviyeye çıkaracak bir isim üzerinde durduğu belirtiliyor.

SAVUNMAYA TÜRK STOPER TAKVİYESİ

Savunma hattında da hareketli bir yaz dönemi bekleniyor. Bordo-mavililer öncelikle yerli rotasyonunu güçlendirecek bir stoper transferi üzerinde çalışıyor. Savic'in geleceğine göre yabancı bir stoper takviyesi de gündeme gelebilir. Yönetim, savunma hattında yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı alternatif planlarını hazır tutuyor.

BEKLERE TAKVİYE GELİYOR

Trabzonspor'un transfer listesinde bek mevkileri de yer alıyor. Teknik heyet, sağ bekte rekabeti artıracak bir alternatif oyuncu isterken, sol bek bölgesine de kadro derinliği sağlayacak bir takviye talep ettiği öğrenildi. Yönetim, sezon boyunca yaşanan sakatlık ve yoğun fikstür problemlerini göz önünde bulundurarak savunma hattındaki seçenekleri artırmayı hedefliyor.

FORVET HATTINDA REKABET ARTACAK

Yeni sezonun en kritik hamlelerinden birinin ise santrfor transferi olması bekleniyor. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun yükünü paylaşacak, yoğun maç takviminde teknik heyete önemli bir alternatif oluşturacak ve hücum hattındaki rekabeti artıracak bir golcü transfer etmek istiyor. Teknik heyetin hem ceza sahası etkinliği yüksek hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen bir isim üzerinde durduğu öğrenildi. Felipe Augusto'nun olası ayrılığı durumunda ise kanat-forvet özellikleri taşıyan ve skor katkısı yüksek bir hücum oyuncusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da daha önce yaptığı açıklamalarda mali disiplini koruyarak nokta atışı transferler gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Yönetim, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa kupalarında yarışabilecek güçlü bir kadro oluşturmak isterken, transfer çalışmalarının önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.