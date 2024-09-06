TransAnatolia Rally Raid 2024 Karlıova'da Buluştu - Son Dakika
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Spor

TransAnatolia Rally Raid 2024 Karlıova'da Buluştu

TransAnatolia Rally Raid 2024 Karlıova\'da Buluştu

Dünyanın en büyük ve zorlu ralli-raid yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid'in 12. etabında yarışmacılar Karlıova ilçesinde buluştu. Yarış, Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında gerçekleşiyor ve 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacı katılıyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesi, yarışın duraklarından biri oldu. Yarış, 7 Eylül'de Van'da sona erecek.

06.09.2024 13:13
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DÜNYANIN en büyük ve zorlu ralli-raid yarışlarından biri olan ve 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan 14'üncü Uluslararası TransAnatolia Rally Raid yarışmacıları, organizasyonun 12'nci etabında Karlıova ilçesinde buluştu.

Doğa, macera ve sporu tek yarışta sporseverlere sunan ve bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid yarışçıları, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde buluştu. Bu yıl 14'üncsü düzenlenen ve 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024'ün 7 Eylül'de Van'da sona erecek parkurundaki duraklarından biri de Bingöl'ün Karlıova ilçesi oldu. Son olarak Tunceli Ovacık'ta start alan yarışmacılar sırasıyla Kangallı, Pülümür, Yayladere, Körboğa. Arıcılar etaplarında toplam 291 kilometrelik parkurla günü 5 Eylül Perşembe akşamı Bingöl'de kamp alanında noktaladı. Yarışın 6'ncı gününde Bingöl'deki kamp alanında start alan yarışmacılar; Adaklı, Kaynakdüzü, Karlıova Hasanova (Şerefettin Dağı), Arakonak, Gevaş, ve Bağlama etaplarından geçerek, günü Van'da tamamlayacaklar. Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Boncukgöze köyü bölgesinde start alan yarışmacılar Hasanova köyü bölgesindeki Şerefettin Dağlarının zorlu parkuru aşan yarışmacılar Arakonakta buluştu. Düzenlenen yarışta güvenlik güçleri, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri hazır bulundu.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İsviçre, İtalya, Romanya, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Japonya ve İspanya'dan yarışçılar katıldı. 7'si raid olmak üzere rally'de 36 motosiklet, 15'i raid olmak üzere rally'de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 kamyondan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid 2024 Karlıova'da Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid 2024 Karlıova'da Buluştu - Son Dakika
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