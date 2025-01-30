Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor- Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor- Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK- Galatasaray (Gaziantep)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
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