Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

30.01.2025 10:48
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor- Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor- Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK- Galatasaray (Gaziantep)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika

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