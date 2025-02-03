Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı.
Ligde 22. hafta, Gaziantep Stadı'nda yapılan Gaziantep FK- Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.
Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-1
Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: 2-3
Bellona Kayserispor- Trabzonspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: 4-0
Adana Demirspor- Kasımpaşa: 3-5
Göztepe-Corendon Alanyaspor: 0-1
Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 3-2
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|21
|18
|3
|0
|54
|22
|32
|57
|2.FENERBAHÇE
|21
|16
|3
|2
|55
|22
|33
|51
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|21
|12
|4
|5
|34
|23
|11
|40
|4.İKAS EYÜPSPOR
|21
|11
|6
|4
|34
|19
|15
|39
|5.GÖZTEPE
|21
|10
|4
|7
|40
|27
|13
|34
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|21
|9
|5
|7
|39
|30
|9
|32
|7.BEŞİKTAŞ
|20
|8
|8
|4
|29
|21
|8
|32
|8.KASIMPAŞA
|21
|6
|10
|5
|37
|40
|-3
|28
|9.CORENDON ALANYASPOR
|21
|7
|7
|7
|25
|28
|-3
|28
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|21
|8
|3
|10
|24
|34
|-10
|27
|11.TRABZONSPOR
|20
|6
|8
|6
|34
|24
|10
|26
|12.GAZİANTEP FK
|21
|7
|5
|9
|26
|29
|-3
|26
|13.ONVO ANTALYASPOR
|21
|7
|4
|10
|25
|41
|-16
|25
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|21
|6
|6
|9
|27
|33
|-6
|24
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|21
|6
|5
|10
|26
|35
|-9
|23
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|20
|3
|8
|9
|19
|39
|-20
|17
|17.SİPAY BODRUM FK
|21
|4
|4
|13
|15
|29
|-14
|16
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|21
|1
|7
|13
|23
|40
|-17
|10
|19.ADANA DEMİRSPOR
|21
|2
|2
|17
|20
|50
|-30
|5
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Net Global Sivasspor- Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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