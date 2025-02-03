Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 22. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçla sona erdi. Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirdi. Fenerbahçe de haftayı kayıpsız geçerken, toplam 10 maçın sonuçları açıklandı. Ligdeki puan durumu ise Galatasaray'ın 57 puanla liderliği sürdürdüğünü gösteriyor.

03.02.2025 22:46
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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı.

Ligde 22. hafta, Gaziantep Stadı'nda yapılan Gaziantep FK- Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-1

Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: 2-3

Bellona Kayserispor- Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: 4-0

Adana Demirspor- Kasımpaşa: 3-5

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 0-1

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 3-2

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY21183054223257
2.FENERBAHÇE21163255223351
3.REEDER SAMSUNSPOR21124534231140
4.İKAS EYÜPSPOR21116434191539
5.GÖZTEPE21104740271334
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK219573930932
7.BEŞİKTAŞ208842921832
8.KASIMPAŞA2161053740-328
9.CORENDON ALANYASPOR217772528-328
10.ÇAYKUR RİZESPOR2183102434-1027
11.TRABZONSPOR2068634241026
12.GAZİANTEP FK217592629-326
13.ONVO ANTALYASPOR2174102541-1625
14.TÜMOSAN KONYASPOR216692733-624
15.NET GLOBAL SİVASSPOR2165102635-923
16.BELLONA KAYSERİSPOR203891939-2017
17.SİPAY BODRUM FK2144131529-1416
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2117132340-1710
19.ADANA DEMİRSPOR2122172050-305
Not: Adana Demirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor- Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

Kaynak: AA

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