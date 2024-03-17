Trendyol Süper Lig\'de 30. hafta maçları sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Siltaş Yapı Pendikspor- İstanbulspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0
MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1
Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2
Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
Çaykur Rizespor- Gaziantep FK: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4
Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|30
|26
|3
|1
|68
|20
|48
|81
|2.FENERBAHÇE
|30
|25
|4
|1
|79
|25
|54
|79
|3.TRABZONSPOR
|30
|15
|4
|11
|51
|40
|11
|49
|4.BEŞİKTAŞ
|30
|14
|4
|12
|40
|36
|4
|46
|5.KASIMPAŞA
|30
|12
|7
|11
|53
|55
|-2
|43
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|30
|12
|6
|12
|38
|35
|3
|42
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|12
|6
|12
|36
|47
|-11
|42
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|30
|10
|11
|9
|35
|33
|2
|41
|9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|30
|9
|12
|9
|46
|39
|7
|39
|10.CORENDON ALANYASPOR
|30
|9
|12
|9
|38
|42
|-4
|39
|11.EMS YAPI SİVASSPOR
|30
|9
|11
|10
|36
|43
|-7
|38
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|30
|10
|6
|14
|35
|41
|-6
|36
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|30
|10
|9
|11
|36
|43
|-7
|36
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|7
|12
|11
|36
|39
|-3
|33
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|30
|7
|12
|11
|36
|40
|-4
|33
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|30
|7
|12
|11
|31
|42
|-11
|33
|17.GAZİANTEP FK
|30
|8
|7
|15
|34
|44
|-10
|31
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|7
|9
|14
|34
|38
|-4
|30
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|30
|7
|8
|15
|34
|61
|-27
|29
|20.İSTANBULSPOR
|30
|3
|7
|20
|22
|55
|-33
|13
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, ikinci devrede yaşanan kırılmanın takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise galibiyetin önemine vurgu yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
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