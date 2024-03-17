Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi

Trendyol Süper Lig\'de 30. hafta maçları sona erdi

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.

17.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:13
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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Siltaş Yapı Pendikspor- İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0

MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1

Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1

Çaykur Rizespor- Gaziantep FK: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4

Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

Puan durumu

Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 30263168204881
2.FENERBAHÇE 30254179255479
3.TRABZONSPOR 301541151401149
4.BEŞİKTAŞ 30144124036446
5.KASIMPAŞA 30127115355-243
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 30126123835342
7.ÇAYKUR RİZESPOR 30126123647-1142
8.BITEXEN ANTALYASPOR30101193533241
9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 3091294639739
10.CORENDON ALANYASPOR3091293842-439
11.EMS YAPI SİVASSPOR30911103643-738
12.YILPORT SAMSUNSPOR30106143541-636
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR30109113643-736
14.MKE ANKARAGÜCÜ30712113639-333
15.ATAKAŞ HATAYSPOR30712113640-433
16.TÜMOSAN KONYASPOR30712113142-1133
17.GAZİANTEP FK3087153444-1031
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3079143438-430
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 3078153461-2729
20.İSTANBULSPOR 3037202255-3313
Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi - Son Dakika

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